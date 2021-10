Firefox na Androida chce zostać twoim nowym menedżerem haseł

Dobre wieści.

Firefox 93 menedżerem haseł

Firefox 93 będzie mógł pełnić na smartfonach z Androidem funkcję menedżera haseł. | Źródło: Mozilla

Firefox 93 - premiera

Nie każde wydanie Firefoxa wprowadza istotne z punktu widzenia użytkownika funkcje, ale przeciwnie będzie w przypadku Firefoxa 93, w wydaniu opracowanym z myślą o urządzeniach z systemem Android. Od momentu tej aktualizacji przeglądarka Mozilli będzie mogła bowiem służyć jako menedżer haseł dla wszystkich Twoich aplikacji.Mozilla posiada własnego menedżera haseł, w formie aplikacji Firefox Lockwise (znanej dawniej jako Lockbox), jednak od dnia premiery Firefoxa 93 jego dodatkowa instalacja, ani żadnych innych menedżerów haseł nie będzie konieczna. Po aktualizacji, logując się lub zakładając konto nie tylko w samej przeglądarce, ale również w dowolnej aplikacji na smartfonie, będziesz mógł zapisać dane logowania w przeglądarce Firefox. Dostęp do nich będziesz mógł uzyskać zarówno na urządzeniu mobilnym, jak i na desktopie.Za sprawą swoich nowych możliwości Firefox 93 będzie zdolny do autouzupełniania haseł w dowolnej aplikacji na Androidzie. Posiadasz wiele urządzeń? Firefox będzie synchronizował hasła między nimi wszystkimi. To nie wszystko. Przeglądarka ma wspierać też biometrię i pozwalać Ci na logowanie się do swoich kont poprzez skanowanie twarzy czy odcisków palców.Podsumowując, począwszy od Firefoxa 93 przeglądarka Mozilli w końcu dorówna w kwestii zarządzania hasłami Google Chrome. To z pewnością krok w dobrą stronę.Stabilne wydanie Firefox 93 zadebiutuje już niebawem, albowiem 5 października bieżącego roku. Rzecz jasna, wówczas przeglądarka zostanie zaktualizowana do wersji 93 i na urządzeniach mobilnych z Androidem oraz iOS, i na komputerach z Windowsem, a także systemami macOS i Linux.Pamiętaj, że przeglądarkę Firefox pobierzesz za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Firefox, fot. tyt. Canva