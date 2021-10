Premiera Office 2021 już niebawem. Poznaliśmy szczegóły i ceny

Microsoft odkrywa karty.

Office 2021 – edycje i ceny

Jak dowiedzieliśmy się w połowie ubiegłego miesiąca, już 5 października, czyli w tym samym dniu co Windows 11, zadebiutuje nowy wieczysty pakiet Office – Office 2021 . Jako że dzień ten powoli się zbliża, Microsoft postanowił podzielić się kilkoma szczegółami na temat zestawu programów. Przekonaj się, jakie nowe funkcje zaoferuje i ile będzie kosztował.Tak jak dotychczasowe wieczyste pakiety, Office 2021 zostanie wydany w kilku edycjach. Tym razem będą to jednak tylko Home & Student oraz Home & Business. Przynajmniej na razie wygląda na to, że Microsoft zdecydował się zrezygnować z edycji Standard, Professional oraz Professional Plus.Edycja Home & Student została przez giganta z Redmond wyceniona na 149,99 dolarów. Zawiera ona programy Word, Excel, PowerPoint, One Note oraz Microsoft Teams. Wersja Home & Business będzie kosztować 249,99 dolarów i obejmuje prawo do wykorzystywania pakietu w firmie, programy pakietu Home & Student oraz dodatkowo Outlook. Choć 1 do 1 amerykańskie ceny pakietów przekładają się odpowiednio na 592,50 złotych i 987,52 złotych, ceny w polskich sklepach będą zapewne oscylować raczej wokół 650 złotych i 1200 złotych, biorąc pod uwagę ceny pakietu Office 2019.