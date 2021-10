Chrome pogrupuje odwiedzane strony według tematyki

Ciekawa funkcja.

Nowa funkcja w Google Chrome uporządkuje historię wyszukiwania

Źródło: Google

Co ważne, masz kontrolę nad funkcją. Na przykład: możesz wyłączyć Podróże w dowolnym momencie i jak zawsze możesz łatwo wyczyścić historię przeglądania w ustawieniach Chrome lub wpisując "wyczyść dane przeglądania" w pasku adresu. Jeśli chcesz, możesz również wyczyścić historię związaną z konkretną podróżą, a nie historię ogólną. Wreszcie, obecny eksperyment Podróże grupuje tylko historię na urządzeniu - nic nie jest zapisywane na koncie Google.

Źródło: Google / Foto. pixabay.com (@geralt)

Google rozpoczęło testy funkcji „Podróże” w Chrome, która ma na celu grupowanie wyszukiwanych informacji w celu późniejszego powrotu do nich. Na ten moment mogą skorzystać z niej wyłącznie osoby korzystające z wersji Canary przeglądarki.Zapewne wiele razy zdarzyło Wam się szukać informacji na konkretny temat, potem odstawić go na kilka dni/tygodni, a potem ponownie do niego wrócić. Jeśli przy okazji nie zapisywaliście wszystkich odwiedzanych witryn w formie zakładki, to odnalezienie wybranych stron niekoniecznie należy do przyjemnych procesów. Google zdaje sobie z tego sprawę.Dlatego też wkrótce do przeglądarki Chrome trafi funkcja „Podróże”.Jeśli więc swego czasu ciekawił nas starożytny Rzym i chcielibyśmy jeszcze raz poszerzyć naszą wiedzę, to wystarczy wejść do specjalnej sekcji i tam znajdziemy odpowiednią grupę witryn.Jak możemy wyczytać z oświadczenia koncernu Warto mieć na uwadze powyższe słowa.„Podróże” – możecie to zrobić sami poprzez instalację Google Chrome w wersji Canary (tylko na PC) lub poczekać na powszechny debiut nowości. Nie wiadomo jednak, kiedy on nastąpi.