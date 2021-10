Xbox ułatwi znalezienie gier z funkcjami dla osób z niepełnosprawnościami

To się ceni.

Xbox prezentuje świetne funkcje dostępności

W miarę jak będziemy kontynuować tę podróż, coraz więcej tytułów będzie otrzymywało tagi. Mam nadzieję, że zainspiruje to twórców do przyjrzenia się tym kryteriom i zaprojektowania swojej gry z myślą o nich. Kiedy już opublikują produkcje, to będą one mogły być od razu oznaczone tymi tagami, ponieważ zajęli się tym od razu i włożyli w to dużo pracy.

Xbox przedstawił szereg „funkcji dostępności”, które niedługo zadebiutują na konsolach. Mowa tu chociażby o specjalnych tagach w Microsoft Store – oznaczane będą nimi gry dostosowane do potrzeb osób z wybranymi niepełnosprawnościami. Pojawią się również tzw. szybkie ustawienia, filtry kolorów czy dedykowany tryb nocny.Można powiedzieć wiele niezbyt przyjemnych rzeczy o Microsofcie, ale nie można mu przyznać dbałości o osoby z różnego typu niepełnosprawnościami. Widać to szczególnie po marce Xbox i regularnie wdrażanych funkcjach dostępności. Od dłuższego czasuoraz „gdy każdy gra, wszyscy wygrywamy”Podczas wirtualnego wydarzenia „Xbox Accessibility Showcase” zapowiedziano kilka przydatnych nowości. Przede wszystkim sklep Microsoft Store na konsolach wzbogaci się o specjalne sekcje zawierające gry wyposażone w konkretne funkcje dostępności – np. dotyczące sfery audio czy wideo.Dodatkowo każdy. Jest to o tyle ważne, że do tej pory gracze z niepełnosprawnościami musieli przeprowadzać research na własną rękę, by dowiedzieć się czy w ogóle będą mieli jak zagrać w konkretny tytuł.Jak informuje Anita Mortaloni, szefowa ds. dostępności marki Xbox:Na razie te funkcje dostępne są wyłącznie w dedykowanym programie Xbox Accessibility Insiders League, gdzie wyznaczone osoby będą mogły je przetestować i wyrazić swoje uwagi oraz opinie na ich temat. To jednak nie wszystko, co zagości niedługo na konsolach Xbox.Przyda się to szczególnie w przypadku, gdy z konsoli korzysta więcej osób o różnych potrzebach. Dzięki temu proces zmiany ustawień stanie się o wiele szybszy oraz pozbawiony irytacji wynikającej z konieczności zamknięcia konkretnego programu.Na Xbox Series X|S pojawią się także. Umożliwią one na zagranie w więcej gier, które do tej pory nie były dostępne dla osób z m.in. ślepotą lub niedowidzeniem barw. Funkcja przyda się także graczom niewidomym lub niedowidzącym.Nowe ustawienia pomogą dostosować źródło światła tak, by osoby z nadwrażliwością na światło mogły bez przeszkód korzystać wieczorem z urządzenia. Nie zabraknie oczywiście opcji przyciemnienia przycisków zasilania na kontrolerze oraz konsoli (lub ich całkowitego wyłączenia). Xbox Series X|S wzbogacą się również o konfigurowalny filtr niebieskiego światła.Pod koniec października ruszy ponadtow ramach programu Microsoft Learn. Przedstawione tam informacje pomogą w sprawniejszym dostosowaniu gier do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.Trzeba przyznać, że powyżej opisane nowości robią wrażenie. Nie należy zapominać, iż Microsoft produkuje dodatkowo specjalne kontrolery umożliwiające zabawę osobom nie będącym w stanie wykorzystać standardowych padów.Źródło i foto: Xbox