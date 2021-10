Prezentacje Google z ważną zmianą w nazewnictwie funkcji

Użytkownicy nie będą dłużej skonfundowani.

Prezentacje Google - funkcja "Prezentuj" zmienia swoją nazwę

Nowy przycisk w Prezentacjach Google | Źródło: Google

Źródło i foto: Google

Google zdecydowało się na zaimplementowanie drobnej zmiany w usłudze Prezentacje. Mowa o przekształceniu funkcji „Prezentuj” na „Pokaz slajdów”. Krok ten wymuszony został przez obecność opcji o tej samej nazwie na platformie Meet.Jak głosi popularne porzekadło – najciemniej pod latarnią. Sprawdza się ono również w przypadku aktualizacji przeróżnych aplikacji. Niekiedy pozornie nic nieznaczące poprawki przyczyniają się do zwiększenia komfortu użytkowania usług. Tak też jest w przypadku Prezentacji Google, do których wdrożono właśnie niewielką zmianę.Jeśli korzystacie z tej platformy, to zapewne. Jego kliknięcie rozpoczyna pokaz obecnych w prezentacji slajdów. Na pierwszy rzut oka nie ma w tym nic konfundującego, lecz problem zaczyna się w momencie, gdy przy okazji jesteście użytkownikami komunikatora Meet.Tam również istnieje opcja „Prezentuj”, lecz służy do udostępniania ekranu. Google postanowiło więc zapobiec ewentualnym pomyłkom i. Brzmi logicznie, ale równie dobrze można by było przemianować opcję z Meet na „Udostępnij ekran”. Nie nam jednak to oceniać.Tak czy inaczej – opisana zmiana powinna pojawić się u wszystkich użytkowników dopiero za około dwa tygodnie. Jej proces wdrażania rozpocznie się co prawda już w poniedziałek, lecz wiadomo jak to jest.