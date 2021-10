Windows 11 obniży wydajność w grach nawet o 28% na nowych komputerach

Fatalna wiadomość.

VBS w Windows 11 to przekleństwo dla graczy

Microsoft niemal na każdym kroku zachwala system Windows 11 jako idealny dla potrzeb graczy. Robi to na tyle skutecznie, że aż 13% respondentów badania Savings wskazało funkcje zwiększające wydajność w grach w roli najbardziej ekscytującego elementu nowego OS-u. Niestety, domyślnie włączona funkcja VBS na nowych komputerach z Windows 11 zmniejszy liczbę klatek na sekundę w grach nawet o 28%!Pomimo wzniosłych zapowiedzi Microsoftu, że "jeśli jesteś graczem, Windows 11 został stworzony dla Ciebie", należy strzec się gotowych zestawów komputerowych i laptopów z preinstalowanym systemem Windows 11 , które trafią do sklepów już wkrótce. Microsoft udostępni w nich domyślnie znacznie więcej funkcji bezpieczeństwa - w szczególności jedna z nich może wpłynąć na drastyczny spadek wydajności w grach. PC Gamer powołując się na swoje wewnętrzne testy mówi nawet o 28-procentowym spadku klatek na sekundę.Far Cry New Dawn jest wyjątkiem, który reaguje na aktywację VBS zaledwie 5-procentowym zmniejszeniem liczby klatek na sekundę. W Horizon Zero Dawn klatki spadają o około 25%, w Metro Exodus o 24%, a Shadow of the Tomb Raider o 28%. Co ciekawe, wynik 3DMark Time Spy spadł tylko o 10%. Włączenie VBS nie ma jednak wpływu na działanie systemu. Redaktorzy PC Gamer zauważyli, że pobór mocy po aktywacji VBS spadał zarówno dla procesora, jak i karty graficznej. Przyczyna spadku wydajności wydaje się inna.Problemem jest Virtualization-Based Security (VBS), opcja wprowadzona już do systemu Windows 10, które wykorzystuje wirtualizację sprzętu i oprogramowania w celu zwiększenia bezpieczeństwa systemu. Zasadniczo tworzy ona izolowany podsystem, który pomaga zapobiegać atakowaniu komputera przez złośliwe oprogramowanie. Jest to funkcja przeznaczona głównie dla klientów korporacyjnych, pomagająca blokować komputery firmowe przed niepowołanym dostępem. Te przeważnie z grami nie mają wiele wspólnego.