Uwaga na ten błąd w iOS 15. Możesz stracić zdjęcia

Jak tego uniknąć?





iOS 15 z poważnym błędem w iMessage





fot. Jeremy Bezanger - Unsplash

iOS 15 został udostępniony zaledwie kilkanaście dni temu i okazuje się, że użytkownicy niezbyt chętnie chcą go instalować . Wygląda na to, że Apple nie załatało albo co gorsza nie znalazło w porę błędów, które mogą zakończyć się nieprzyjemnie dla samego użytkownika. W tym wypadku chodzi o jeden, konkretny bug - związany z iMessage i aplikacją Zdjęcia.Kilku użytkowników zgłosiło już, iż ich kopie zapasowe zdjęć w iCloud zostały usunięte w związku z opisywanym błędem.Okazuje się, że posiadając oprogramowanie iOS 15 i usuwając konkretny wątek w aplikacji Wiadomości, wszystkie zdjęcia użytkownika z usuniętego wątku zostają usunięte z biblioteki zdjęć. Dzieje się tak nawet pomimo tego, iż pierwotnie wszystkie obrazy zostały bezpiecznie zarchiwizowane w iCloud. Opisywany błąd wywołał spore zaniepokojenie wśród społeczności osób korzystających z nowego oprogramowania Apple. W niektórych przypadkach usterka usunęła bowiem bezpowrotnie ważne fotografie z co najmniej kilku urządzeń.Jak z pełną świadomością odtworzyć ten błąd? Należy zapisać zdjęcie z rozmowy prowadzonej w aplikacji Wiadomości, bezpośrednio w rolce aparatu. Zdjęcie powinno zostać zapisane. Następnie należy usunąć wątek z rozmową w Wiadomościach - ten sam, z którego pochodzi zapisywane zdjęcie. Po wykonaniu kopii zapasowej w iCloud zdjęcie… zniknie.Problem jest o tyle poważny, że każdy przeciętny użytkownik, który po prostu porządkuje swój telefon i usuwa wątki może stracić dostęp do cennych fotografii i innych multimediów.Co gorsza, Apple nie załatało tego błędu w oprogramowaniu iOS 15.1 beta 2. Niektóre osoby, które testują system firmy z Cupertino przyznały, iż bug jest dalej dostępny, wciąż powodując problemy.Bardzo możliwe, że po wielu powtarzających się zgłoszeniach amerykańska firma spróbuje coś z tym zrobić. Na ten moment na reakcję musimy jednak jeszcze poczekać.Źródło: XDA / fot. Howard Bouchevereau - Unsplash