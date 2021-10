HiNative - globalna wioska w kieszeni (recenzja)

Ucz się języków od native speakerów.





HiNative – społecznościowa nauka języków

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,49 zł-1 309,99 zł za element za element/ Android: 5.1 i nowsze

Ze smartfonem w kieszeni mamy niemal nieograniczony dostęp do materiałów wspomagających naukę języków obcych. Wyzwaniem staje się obecnie wybór odpowiednich dla nas metod i narzędzi. Nie każdemu przypadną do gustu choćby wszechobecne ostatnimi czasy fiszki.HiNative to aplikacja dla wszystkich, którzy podczas nauki lubią zadawać pytania i najlepiej uczą się na przykładach z pierwszej ręki. Pozwala bowiem omówić swoje wątpliwości z osobami, które posługują się danym językiem na co dzień.Centralnym punktem aplikacji są szablony. Pozwalają szybko skonstruować pytanie i nie martwić się, czy użyliśmy odpowiednich zwrotów. Możemy zapytać o tłumaczenie słów lub całych zdań, różnice znaczeniowe, wymowę itp. Za każdym razem możemy wybrać, interesujący nas język.Tematy poruszane przez innych użytkowników możemy przeglądać w formie listy postów lub skorzystać z wyszukiwarki. Dzielenie się wiedzą jest równie łatwe - jeśli zauważymy pytanie o nasz ojczysty język, w każdej chwili możemy na nie odpowiedzieć. Nie zabrakło również elementów społecznościowych, jak komentarze i oceny.Z aplikacji możemy bez większych przeszkód korzystać za darmo. Jeśli jednak planujemy intensywnie używać jej podczas nauki, warto zastanowić się nad wykupieniem konta premium - daje dostęp do wszystkich szablonów, pozwala wyróżniać nasze pytania itp.HiNative to bardzo udana aplikacja. Naukę języków obcych zawsze warto wzbogacić o kontakt z native speakerami. Oczywiście na odpowiedź będziemy często musieli poczekać parę godzin/dni, ale zdecydowanie warto wypróbować taką formę pogłębiania wiedzy.