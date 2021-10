Messenger i Instagram otrzymały wspólne czaty grupowe

Jest też kilka innych nowości.

Integracja między poszczególnymi aplikacjami Facebooka staje się jeszcze ciaśniejsza. Od października minionego roku użytkownicy Instagrama i Messengera mogą prowadzić między sobą indywidualne czaty, a teraz doczekali się oni możliwości tworzenia wspólnych czatów grupowych. To tylko jedna z wielu nowości, którą Facebook właśnie pokazał i udostępnił.Od teraz, za sprawą czatów grupowych, użytkownicy mogą łatwo jednocześnie komunikować się i z kontaktami z Facebooka i Messengera oraz osobami, które śledzą je na Instagramie. Zapraszając innych do swojej rozmowy grupowej zobaczysz już zarówno użytkowników Messengera, jak i, na liście poniżej, followerów z Instagrama, o ile sam posiadasz na nim konto.

Messenger i Instagram posiadają już wspólne czaty grupowe. | Źródło: Faceboo

Messenger i Instagram – inne nowości

Messenger i zintegrowane czaty otrzymały kilka nowych motywów. | Źródło: Facebook

Tak jak klasyczne czaty grupowe, czaty wspólne dla użytkowników Instagrama i Messengera można personalizować, zmieniając ich motywy i nie tylko. W tej kwestii funkcje nie są w żaden sposób ograniczone.Kolejnym dodatkiem wprowadzonym przez Facebooka są znane z Messengera ankiety, które wkrótce będzie można umieszczać w rozmowach indywidualnych na Instagramie i grupowych czatach prowadzonych przez użytkowników Messengera i Instagrama. Podobnie, na Instagramie i w rozmowach grupowych na Messengerze pojawią się wskaźniki informujące o tym, że ktoś właśnie pisze wiadomość.Messenger oraz zintegrowane czaty doczekały się także nowych motywów. Te motywy to Cottagecore, który zabierze Cię z dala od miejskiego zgiełku, J Balvin, który sprawi, że znajdziesz się w siódmymi niebie i Astrology, który przeniesie Cię między gwiazdy. Już możesz je wypróbować.Na samego Instagrama trafiła z kolei funkcja Watch Together, która od zeszłego roku jest dostępna na Facebooku. Jest to funkcja, która pozwala Ci razem ze znajomym z platformy oglądać te same materiały wideo w tym samym czasie.Więcej na temat zmian, którymi podzielił się Facebook, przeczytasz na blogu poświęconym aplikacji Messenger.Źródło: Facebook, fot. tyt. Facebook