Teraz w AppStore ocenisz także aplikacje Apple

Zmiana, która musiała nadejść

Tym aplikacjom się oberwało

Przez lata użytkownicy iPhone’ów nie mogli nawet usuwać z nich preinstalowanych przez Apple aplikacji. W 2015 roku Tim Cook wyjaśnił, iż było to powodem tego, że niektóre z tych aplikacji były ze sobą mocno powiązane, a więc usunięcie jednej spowodowałoby na iOS poważne problemy. Wspomniał on jednak, że może się to zmienić w przyszłości, co też w końcu się stało wraz z premierą iOS 14 w zeszłym roku.Od września 2020 roku możesz usuwać ze swojego iPhone’a preinstalowane aplikacje. Jeśli tego pragniesz, zawsze możesz pobrać je ponownie z App Store. Pewnie zauważyłeś jednak, że ich strony przez długi czas różniły się od stron innych aplikacji innych programistów. To dlatego, że w ich przypadku możliwość oceniania i wystawiania recenzji była wyłączona. Była, ponieważ Apple właśnie ją włączyło.Co stoi za decyzją giganta z Cupertino? Chyba łatwo się domyślić. Na Apple coraz częściej wywierana jest presja w kontekście jego antykonkurencyjnych zachowań. Tę presję wywierają zarówno organy regulacyjne, jak i przeróżne firmy ze strony których sypią się kolejne pozwy.Jako pierwszy zmianę dwa dni temu dostrzegł serwis 9to5Mac. Od tego momentu aplikacje Apple otrzymały całe mnóstwo recenzji, wiele negatywnych.W App Store można znaleźć aż kilkanaście stworzonych przez Apple aplikacji, które posiadają średnią ocen nie wyższą niż 3,0. Najgorzej ocenianą aplikacją, która posiada więcej niż jedną ocenę jest Tłumacz. Jej średnia to 1,1. Użytkownicy skarżą się na to, jak wiele języków on wspiera i nie tylko. Tylko nieco lepszą średnią, wynoszącą 1,8, ma Apple Podcast. Aplikacja krytykowana jest głównie za jej interfejs, który został przebudowany z myślą o iOS 15.