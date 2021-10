Clubhouse ze świetnymi nowościami. Wśród nich opcja nagrywania spotkania

Ciekawe nowości nadchodzą do Clubhouse

Źródło: Clubhouse

Clubhouse zapowiedział wdrożenie szeregu funkcji. Mowa tu o m.in. opcji nagrywania publicznych spotkań i udostępniania ich wybranych fragmentów, możliwość wyszukiwania ludzi, klubów oraz wydarzeń, a także wsparcie dla Spatial Audio w wersji aplikacji na Androida. Poniżej znajdziecie szczegóły każdej z nowości.Clubhouse regularnie otrzymuje ciekawe aktualizacje. Nie tak dawno informowaliśmy Was chociażby o implementacji opcji „Wave” pozwalającej na szybsze i sprawniejsze zapraszanie znajomych do spotkania. Teraz przedstawiono kolejne nowości, które już niedługo zagoszczą w mobilnej wersji komunikatora.Pierwszą z nich jest tzw.. Trudno w to uwierzyć, ale Clubhouse do tej pory był dosyć ubogi jeśli chodzi o znajdowanie konkretnych twórców czy spotkań. Teraz się to zmieni. Wprowadzona właśnie wyszukiwarka podzielona została na kilka kategorii – Top, Ludzie, Kluby, Pokoje oraz Wydarzenia. Po wpisaniu konkretnej frazy należy wybrać obręb poszukiwań i najbardziej pasujące wyniki będą automatycznie wyświetlane.Przez tydzień lub dwa funkcja dostępna będzie wyłącznie w sekcji Eksploruj. Wtedy deweloperzy zbiorą oceny od społeczności i przeniosą ją w bardziej widoczne miejsce. Uniwersalne wyszukiwanie powinno już być dostępne u wszystkich użytkowników Clubhouse na Androida oraz iOS.Niezwykle ważną nowością zdają się być. Za ich pomocą administratorzy pokoi będą mogli włączyć nagrywanie poszczególnych publicznych spotkań, by potem osoby zainteresowane miały do nich wgląd przez nieograniczony czas. Jeśli więc ktoś opuści jakieś wydarzenie, to bez problemu będzie mógł je nadrobić poprzez odtworzenie swoistego podcastu.Powtórki zadebiutują dopiero za kilka tygodni, na razie testowane są wśród niewielkiej grupy użytkowników. Twórcy otrzymają pytanie o chęci aktywacji nagrywania każdorazowo podczas tworzenia spotkania.