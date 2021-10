Windows 11 z ważną aktualizacją tuż po premierze

Microsoft nie chce wprowadzać zmian już teraz.

Kilka dni temu w sieci ukazała się premierowa wersja Windows 11. Okazało się, że finalną wersją systemu, którego udostępnienie zaplanowano na 5 października, jest Windows 11 build 22000.194, dostępny już w postaci pliku ISO w naszej bazie oprogramowania. Wbrew spekulacjom Microsoft nie wprowadzi już żadnych przedpremierowych zmian do swojego OS-u, ale wkrótce po jego debiucie należy spodziewać się bardzo ważnej aktualizacji.Chociaż Microsoft ogłosił datę wydania systemu Windows 11, stosowna aktualizacja nie będzie oficjalnie dostępna na większości urządzeń aż do początku 2022 roku. Z tego właśnie powodu firma z Redmond daje sobie nieco czasu na stopniowe wdrażanie większych i mniejszych jakościowych ulepszeń. Sporo nowości uświadczymy w Windows 11 Build 22468. Aktualizacja do tej wersji pojawi się na przestrzeni kolejnych tygodni.W dzienniku zmian kompilacji 22468 firma Microsoft informuje m.in. o usprawnionym menu VPN w Windows 11. Użytkownicy otrzymają również nową opcję w ustawieniach paska zadań, pozwalającą wyłączyć wyskakujące okienko ostatnich wyszukiwań, które pojawia się po najechaniu kursorem na ikonę wyszukiwania na pasku zadań systemu Windows.W przypadku Eksploratora plików firma Microsoft wprowadziła innowację, która zmniejszy liczbę awarii menu kontekstowego po kliknięciu prawym przyciskiem myszy plików w lokalizacjach OneDrive. Rozwiązany zostanie również problem polegający na tym, że kaomoji o nazwie "shruggie" ¯\_()_/¯ wyświetlał się w nieprawidłowej pozycji. Zapomnimy przy okazji o awariach renderowania tekstu oraz irytującym problemie przywracania odinstalowanych aplikacji po restarcie systemu.Na początku sprawdź, czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania Windows 11. Zrobisz to najszybciej za pomocą działającego już poprawnie programu PC Health Check

Jak zainstalować Windows 11 z pliku ISO?

Program PC Health Check nareszcie działa poprawnie. | Źródło: mat. własnyW dalszej kolejności zapisz się do programu testów o nazwie Windows Insider. Przed 5 październikiem jest to konieczne, ale procedura jest łatwa i bezpłatna. Najpierw zarejestruj się tutaj . Dalej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania ostatecznej wersji Windows 11 wybierz kanał dla wersji zapoznawczej.Uruchom Windows Update na swoim komputerze. Możesz kliknąć na lupę obok Menu Start i wpisać Windows Update, następnie wybrać pierwszy z wyników. Teraz pozostaje Ci kliknąć na banerku zachęcającym do ulepszenia obecnie posiadanego systemu do Windows 11.Po pomyślnym uaktualnieniu do systemu Windows 11 warto przejść do menu Ustawienia -> Windows Update i wypisać się z otrzymywania aktualizacji w wersji preview, aby ciągle korzystać ze stabilnej wersji OS-u.Jeśli pobrałeś już Windows 11 ISO z naszej bazy plików, skopiuj go na bootowalny pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. Microsoft poleca do tego zadania lekkie narzędzie o nazwie Rufus, obecne w bazie oprogramowania Instalki.pl. Jego obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna.Źródło: Microsoft