Windows 10 KB5005611 to aktualizacja, którą powinieneś pobrać

Jedna z większych poprawek od miesięcy.

Rozwiązuje problemy z sekcją "Wiadomości i zainteresowania"

Rozwiązuje problemy z aplikacją Outlook

Rozwiązuje problem, który wymusza obecność widżetu "Wiadomości i zainteresowania" na pasku zadań

Rozwiązuje problem powodujący wyciek pamięci w pliku lsass.exe

Rozwiązano kilka problemów prowadzących do występowania BSOD (niebieskich ekranów śmierci)

(niebieskich ekranów śmierci) Naprawia błąd polegający na tym, że system Windows nie mógł zapamiętać stanu NumLock po ponownym uruchomieniu systemu

Poprawia stabilność pracy systemu

Naprawia zniekształcenia dźwięku podczas nagrywania za pomocą cyfrowych asystentów

Źródło: mat. własnyPaczka danych wyjątkowo nie wprowadza żadnych poprawek bezpieczeństwa, ale zawiera dość długą listę ogólnych ulepszeń i poprawek błędów. Aby ją zainstalować, wystarczy kliknąć na przycisk "pobierz i zainstaluj". Dlaczego warto to zrobić? Patch KB5005611:Firma Microsoft naprawiła ponadto irytujący błąd, który powodował, że komputer przestawał czasem działać po ponownym uruchomieniu systemu. Usunięto też inny błąd uniemożliwiający działanie aplikacjom z paska zadań w sytuacji, gdy pasek ten nie był przypięty do dolnej części ekranu.Na tę chwilę nie są znane żadne kłopoty z KB5005611. W razie czego aktualizację da się łatwo odinstalować. Zobacz: jak odinstalować aktualizację Windows 10? KB5005611 podnosi wersję systemu Windows 21H1 do Windows 10 Build 19043.1266. W przypadku Windows 10 20H2 (aktualizacja z października 2020 roku) będzie to Windows 10 19042.1266, natomiast dla komputerów z Windows 10 2004 - Windows 10 19041.1202.Pamiętajcie, że wsparcie dla systemu Windows 10 w wersji 2004 zakończy się w grudniu, a firma Microsoft przestanie wydawać dla niej wkrótce opcjonalne aktualizacje.Źródło: mat. własny