Kultowa strategia za darmo na Epic Games Store. Pobierz ją już dzisiaj

Europa Universalis IV za darmo na Epic Games Store

Europa Universalis IV to klasyczny przedstawiciel gatunku RTS wydany w 2013 roku, za który odpowiada szwedzkie studio Paradox Development. Podobnie jak w przypadku poprzednich części tej serii gracz wciela się we władcę jednego z krajów i odpowiada za jego rozwój, który nie zawsze jest prosty. Składa się na niego wiele aspektów, na które ma wpływ także osobowość wybranego na początku władcy. Co istotne, w grze pojawia się wiele wydarzeń i postaci znanych z kart historii. Tytuł oferuje kilka trybów zabawy, zarówno dla pojedynczego gracza, jak również rozgrywki całych zespołów za pośrednictwem Internetu.



Jak co tydzień, na łamach platformy Epic Games Store udostępniony został całkowicie bezpłatnie kolejny tytuł. Tym razem jest to nie lada gratka dla fanów klasycznych gier strategicznych. Jeśli jesteś zainteresowan-y/a to już dzisiaj możesz przypisać do swojej biblioteki jeden z popularniejszych przedstawicieli gatunku RTS na świecie.Udostępniona została bezpłatnie dla każdego zainteresowanego popularna gra strategiczna Europa Universalis IV. Oferta pozostanie aktywna jeszcze przez tydzień, dokładnie do 7. września do 17:00. Jeśli nie posiadasz w swojej bibliotece tego tytułu to dobry moment, aby go do niej przypisać. W tym celu wystarczy przejśćtej produkcji w Epic Games Store i zrealizować zamówienie, którego koszt to aktualnie całe 0 złotych :)