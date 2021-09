Czy zbliża się koniec adblokerów w Chrome? Google szykuje spore zmiany

Zmiany podyktowane nie tylko bezpieczeństwem.

Manifest V2 kontra Manifest V3

„Powstający latami Manifest V3 jest bezpieczniejszy, wydajniejszy i chroni prywatność lepiej niż jego poprzednik.”

„To ewolucja platformy z rozszerzeniami, uwzględniająca zarówno zmieniający się krajobraz sieciowy, jak i przyszłość rozszerzeń do przeglądarek.”

Tu chodzi o pieniądze

Google ujawniło, że od stycznia 2023 roku wszystkie rozszerzenia opracowane z myślą o przeglądarce Chrome, bazujące na standardzie Manifest V2, przestaną działać. Co to oznacza dla Ciebie? Cóż, całkiem sporo. Realizacja tego planu może bowiem poważnie wpłynąć na blokery reklam w Chrome. Te albo mocno stracą na swej funkcjonalności, albo… przestaną istnieć.Standard Manifest V2 ma odejść w niepamięć, ponieważ został opracowany jego następca – Manifest V3, który gwarantuje wyższy poziom bezpieczeństwa i wyższą wydajność niż poprzednik. V2 może być wykorzystywany do tworzenia złośliwego oprogramowania i pozyskiwania poufnych danych. Z zamiarem wprowadzenia wersji V3 Google czai się zatem już od dawna., powiedział David Li, menedżer produktu ds. rozszerzeń w Chrome i Chrome Web Store.Zanim rozszerzenia bazujące na Manifest V2 zostaną w Chrome Web Store zablokowane, deweloperzy będą musieli przerzucić się rzecz jasna na Manifest V3. W przypadku rozszerzeń blokujących reklamy nie będzie to takie proste. Wskazał na to chociażby Raymond Hill, twórca niezwykle popularnego uBlock Origin . Po przejściu na Manifest V3 takie rozszerzenia jak Adblock Plus i inne blokery reklam wciąż będą w stanie do pewnego stopnia funkcjonować, ale konieczne do wprowadzenia zmiany mogą sprawić, że staną się one swoimi cieniami.Google tłumaczy swoją decyzję bezpieczeństwem użytkowników, ale wielu uważa, że najważniejszą motywacją do podjęcia omawianej decyzji były dla Google pieniądze. W końcu, jednym z głównych źródeł zarobków dla firmy są reklamy. Za sprawą adblokerów gigant niewątpliwie traci miliardy dolarów. Nic dziwnego, że adblockery nie są promowane na stronie głównej Chrome Web Store, nie posiadają w sklepie swojej kategorii, a ich przeglądanie jest utrudnione (aby ujrzeć konkretny adblocker w wyszukiwaniu trzeba wpisać jego pełną nazwę). Google jest nawet podobno jedną z firm, która płaci twórcom AdBlocka Plus, aby jej reklamy znajdowały się na „białej liście” rozszerzenia zawierającej „akceptowalne reklamy”, którą użytkownicy mogą aktywować.