Mapy Google już wkrótce z informacjami o pożarach

Kolejna warstwa w Mapach Google

Niestety, pożary lasów są z roku na rok zjawiskiem, które co roku zbierają ogromne żniwo. Istnieją na świecie miejsca, mieszkańcy których muszą zmagać się z nimi niemal co roku. Z myślą o nich Google niebawem udostępni w Mapach Google nową funkcję, pozwalającą na bieżąco śledzić informacje o okolicznych pożarach.Wspomnianą funkcją będzie w Mapach nowa warstwa – niczym te informujące o natężeniu ruchu, dostępnych trasach rowerowych czy statystykach dotyczących COVID-19 . Ma ona stanowić rozwinięcie pomysłu map granic pożarów udostępnionych w ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych.Gdy nowa warstwa będzie włączona, jeżeli gdziekolwiek w okolicy akurat będą szaleć poważne pożary, użytkownik zobaczy w tych miejscach na mapie, gdzie one występują, czerwone ikony płomienia. Tapnięcie w taką ikonę sprawi, że wyświetlona zostanie lista linków prowadzących do stron pozwalających na uzyskanie pomocy, numerów infolinii i szczegółów dotyczących ewakuacji przedstawionych przez lokalne władze.Jeżeli takie informacje akurat będą dostępne, funkcja wyświetli także szczegóły dotyczące pożaru – jak przebiega proces powstrzymywania go, jak duży teren objął swym zasięgiem i nie tylko. Teren objęty przez pożar będzie zaznaczony na mapie na czerwono.