Microsoft rozpoczął dystrybucję nowego Painta

Dla członków programu Windows Insider.

Źródło: Microsoft

Nowy Paint to ciągle tylko Paint. Nie zastąpi Photoshopa, ani żadnego zaawansowanego programu graficznego, ale w tym wypadku należy to uznać za plus. Możliwości pozostały te same, a więc możemy jedynie używać najprostszych środków edycji grafiki, takich jak pędzle, farba, ołówek, pole tekstowe i narzędzia do obracania oraz kadrowania. Poza tym, rozkład funkcji w interfejsie pozostał ten sam, choć sam jego wygląd został mocno odświeżony. Spłaszczono wygląd interfejsu, tak, aby komponował się z resztą systemu Windows 11, usunięto etykiety tekstowe, a całe okno ma teraz zaokrąglone rogi.



Zmieniono też formę dodawania tekstu - teraz możemy ustawiać wszystkie jego parametry w osobnym pasku, który pojawia się po naciśnięciu ikonki “A”.



To jeszcze nie wszystko, co będzie miała do zaoferowania finalna wersja programu. W niedługiej przyszłości Paint ma dostać też obsługę ciemnego motywu i nowe menu kontekstowe.



Źródło:



Festiwal dobrych informacji o programach Microsoftu trwa. Zaledwie przed chwilą informowaliśmy o nowym, a teraz korporacja z Redmond poinformowała, że rozpoczyna proces udostępniania użytkownikom nowej wersji Painta. Program dostaną użytkownicy Windowsa 11 należący do programu Insider.Paint to kultowa aplikacja, obecna na każdym systemie Microsoftu, której raczej nikomu nie trzeba przedstawiać. To jedno z tych narzędzi, o których istnieniu na co dzień się nawet nie pamięta, ale kiedy trzeba go użyć, okazuje się niezastąpione. Na szczęście, w nowej wersji MIcrosoft nie przekombinował i postanowił tylko unowocześnić elementy wizualne oraz dodać kilka funkcji, pozostawiając aplikację lekką i prostą w użyciu.