Tak może wyglądać nowy domyślny odtwarzacz multimediów w Windows 11

Microsoft zaprezentował go przypadkowo.

Nowy Media Player?

Z myślą o Windows 11 Microsoft odświeżył cały szereg aplikacji – MS Paint, Kalulator, Narzędzie Wycinanie, Zdjęcia i nie tylko. Teraz wygląda na to, że firma pracuje nad nowym odtwarzaczem multimediów dla tego systemu. Podczas niedawnej transmisji na żywo przeznaczonej dla uczestników programu Windows Insider gigant przypadkowo go pokazał.Na zrzucie ekranu pochodzącym ze wspomnianej transmisji (zapis z której stał się w serwisie YouTube filmem prywatnym) można zauważyć, że nazwa nowego odtwarzacza to Media Player. Zatem, albo Microsoft postanowił zmienić nazwę programu Filmy i TV, albo przywrócić do życia starego, dobrego Media Playera, ale w nowej odsłonie. Ostatnia wersja Windows Media Playera – Windows Media Player 12 – została wydana w 2009 roku wraz z Windowsem 7.W odniesieniu do aplikacji Filmy i TV nowy Media Player powinien zawierać kilka dodatkowych opcji. Na zrzucie ekranu widać bowiem między innymi przyciski pozwalające na włączenie odtwarzania losowego oraz przejście do kolejnego utworu czy filmu.