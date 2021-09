Przeglądarka Opera od teraz w Microsoft Store

Liczba użytkowników Opery zwiększy się.

Opera w Microsoft Store

"Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym użytkownikom za wsparcie oraz prośby o udostępnienie Opery w Microsoft Store. Otwarcie sklepu z aplikacjami Windowsa na inne przeglądarki to krok we właściwym kierunku, dzięki któremu użytkownicy zyskują wolność wyboru"

Pobierz najnowsze wydanie Opera i zobacz, czy to przeglądarka dla Ciebie

Windows 11 zadebiutuje już 5 października. Jedną z nowości będzie przebudowany Microsoft Store. Sklep z aplikacjami otworzy się na nowe aplikacje, a wśród najciekawszych debiutów widnieje lubiana przeglądarka internetowa Opera. Komunikat w tej sprawie wydali właśnie twórcy narzędzia.Opera jest już dostępna w nowym Microsoft Store, jeszcze przed oficjalnym debiutem Windows 11 . Twórcy przeglądarki uważają, że oznacza to łatwiejszy dostęp do aplikacji dla milionów użytkowników - w tym bezpłatnego, nieograniczonego, wbudowanego VPN, blokowania reklam, a także zintegrowanych komunikatorów i aplikacji społecznościowych na pasku bocznym. Od teraz alternatywa dla Microsoft Edge będzie w zasięgu ręki większości osób korzystających z systemów Windows, a jej pobranie stanie się przystępniejsze.– mówi Damian Trelka, Head of Opera Desktop Browser.Przeglądarkę internetową Opera pobierzesz bezpłatnie w najnowszej wersji za pośrednictwem naszej bazy oprogramowania. Odpowiednie odnośniki znajdziesz poniżej.Źródło: Opera