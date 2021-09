Windows 11? A co to jest? Użytkownicy PC nie mają pojęcia

Aż trudno w to uwierzyć.

Premiera Windows 11? Nie wiedziałem...

"W rzeczywistości dwóch na trzech użytkowników nie wiedziało, czy ich komputery spełniają rygorystyczne minimalne wymagania OS-u, a 45% nie było pewnych, czy pobierze aktualizację, gdy będzie ona wprowadzana na początku października bieżącego roku"

Wiedza na temat Windows 11 jest szczątkowa

Tytuł być może trochę wyolbrzymia istotę problemu, ale problem istnieje i Microsoft musi coś z nim zrobić. Pomimo tego, że media technologiczne już od kilku miesięcy trąbią o rychłym debiucie stabilnej wersji systemu, większość użytkowników komputerów osobistych nie ma pojęcia o tej premierze. Dotyczy to o dziwo także tych osób, które dziś korzystają z Windowsa 10.Savings przepytało ponad 1000 obywateli Stanów Zjednoczonych korzystających z systemów Windows, chcąc sprawdzić ich poziom świadomości związany z nadchodzącą premierą Windows 11. Okazało się, że zaledwie 38% badanych zdaje sobie sprawę z tego, że Windows 11 zadebiutuje już wkrótce.– czytamy w badaniu.Starsi użytkownicy systemu Windows częściej twierdzili, że wiedzą o tym, że aktualizacja nadchodzi. Tylko 28% (!) użytkowników w wieku od 18 do 24 lat wiedziało, że nowy system operacyjny jest w drodze, w porównaniu do 56% (!) osób w wieku powyżej 55 lat.Młodsi użytkownicy częściej niż starsi wskazywali natomiast, że dokonają aktualizacji do Windows 11. Starsi najczęściej nie byli jeszcze zdecydowani. 41% ankietowanych zapowiedziało, że zaktualizuje swoje oprogramowanie, 14% zadeklarowało, że tego nie zrobi, a aż 45% wyraziło niezdecydowanie.Osoby deklarujące chęć aktualizacji zapytano o to, jakie są w ich mniemaniu najciekawsze funkcje Windows 11. Aż 38% respondentów odpowiedziało, że... nie wie. 14% wskazało opcję uruchamiania apek z Androida, 13% wybrało nowy wygląd - tyle samo z resztą wskazało na funkcje zwiększające wydajność w grach. Aż 11% stwierdziło, że atutem Windows 11 jest bezpieczeństwo.Niezależnie od tego, czy użytkownicy są świadomi nadchodzącej zmiany, może ona wpłynąć na dziesiątki milionów ludzi na całym świecie. Windows od dawna jest dominującym systemem operacyjnym na komputerach stacjonarnych na całym świecie. Podczas gdy system operacyjny Mac firmy Apple zyskał na popularności, według danych z czerwca 2021 roku udział Windows w globalnym rynku wynosi ok. 73%.Źródło: Savings