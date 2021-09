Jak wysyłać znikające wiadomości na WhatsApp?

To nie takie trudne.

Jak włączyć znikające wiadomości w WhatsApp?

Jak wyłączyć znikające wiadomości w WhatsApp?

Signal i Telegram potrafią więcej

W drugiej połowie sierpnia dowiedzieliśmy się , że popularny darmowy komunikat WhatsApp wzbogacony zostanie wkrótce o ulepszoną funkcję znikających wiadomości. Użytkownicy będą mogli nie tylko wysyłać wiadomości znikające po siedmiu dniach, ale móc wybierać pomiędzy opcją "autodestrukcji" po 24 godzinach lub aż 90 dniach. No dobrze, ale jak włączyć znikające wiadomości w WhatsApp?Włącz WhatsApp.Przejdź do interesującej Cię rozmowy.Dotknij nazwy kontaktu.Tapnij w "Znikające wiadomości".Jeśli pojawi się komunikat, wybierz "Dalej".Wybierz włącz.Wysłane przez Ciebie wiadomości oraz pliki w obrębie czatu z daną osobą będą automatycznie znikały po 7 dniach. Uwaga: nie będzie się ich dało odzyskać.Otwórz WhatsApp i czat, w którym chcesz deaktywować znikające wiadomości.Tapnij w nazwę kontaktu.Dotknij "Znikające wiadomości" i wybierz "kontynuuj", gdy zostanie wyświetlony komunikat.Wybierz opcję "Wyłącz".Takie to proste. Pamiętaj, że znikające wiadomości należy włączać indywidualnie dla każdej konwersacji.WhatsApp wciąż znajduje się kilka lat za Signal , jeśli chodzi o opisywaną tutaj funkcję i opcje z nią związane są uboższe. Signal pozwala określać czas, po którym wiadomości znikają. Nawet Telegram już teraz oferuje trzy opcje: 24 godziny, tydzień i miesiąc. WhatsApp powinien dodać więcej opcji w którejś z nadchodzących aktualizacji.Źródło: mat. własny