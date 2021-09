Google Meet na Androida w końcu z animowanymi tłami podczas rozmowy wideo

Trochę musieliśmy poczekać.

Google Meet z przyjemną, lecz niezbyt przydatną nowością

W tej chwili możesz wybrać jeden z sześciu filmów stworzonych przez Google, takich jak klasa, przyjęcie, plaża i inne - więcej opcji będzie dostępnych wkrótce. Niestandardowe tła mogą pomóc pokazać więcej swojej osobowości, a także pomóc ukryć otoczenie, aby zachować prywatność. Dzięki możliwości zastąpienia tła materiałem wideo wideorozmowy staną się jeszcze przyjemniejsze.





Źródło: Google

Google poinformowało o zaimplementowaniu obsługi animowanych teł do aplikacji Meet w wersji na Androida. Użytkownicy będą mogli na razie skorzystać z sześciu wbudowanych materiałów wideo – ich baza ma być jednak regularnie poszerzana.Mobilna aplikacja Google Meet nie może poszczycić się dobrą sławą. Krytyka wokół niej dotyczy głównie braku podstawowych funkcji dostępnych swego czasu na Hangouts skąd koncern tak naprawdę wygonił konsumentów. Trudno uznać animowane tła za jedną z najpotrzebniejszych opcji, ale część osób na pewno ucieszy się z ich obecności.Do tej pory była ona dostępna w przeglądarkowej wersji Google Meet oraz odsłonie na urządzenia z systemem iOS. Teraz nadchodzi na Androida , co koncern komentuje w następujący sposób:Nowość powinna już być dostępna dla wszystkich użytkowników Google Meet na Androida. Warto więc regularnie sprawdzać możliwość aktualizacji aplikacji, by nie przegapić wprowadzonej właśnie funkcji. Warto przy okazji poinformować, iż przeglądarkowy Google Meet wzbogacił się niedawno o tryb low-light Źródło i foto: Google