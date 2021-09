Mapy Google, YouTube i Gmail właśnie przestały działać na tych smartfonach

Lista urządzeń.

Android 2.3.7 i starsze bez wsparcia Google

Pożegnania nadszedł czas. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma Google 27 września wyłączyła swoje usługi na starych smartfonach. Oznacza to, że na wybranych telefonach nie będzie się dało uruchomić aplikacji takich jak m.in. Mapy Google, YouTube i Gmail. Zważywszy na to, że statystyczny Polak wymienia smartfon co 2-3 lata, nie powinien być to duży problem dla szerokiego grona użytkowników. Z drugiej strony, nawet w naszym kraju nie brakuje osób korzystających z zabytkowych jak na obecne standardy urządzeń.Od wczoraj, 27 września, smartfony pracujące pod kontrolą systemu Android 2.3.7 Gingerbread (z września 2011 roku) i starszych wydań - 1.0, 1.1, 1.5 Cupcake, 1.6 Donut, 2.0 Eclair, 2.2 Froyo oraz 2.3 Gingerbread - stracą możliwość logowania do kont Google oraz korzystania z aplikacji Gmail, YouTube, Map Google i innych wchodzących w skład GMS.Powyższe wydania od dawna nie były wspierane przez twórców wielu aplikacji, jednakże utrata podstawowych usług Google może być dla niektórych ciosem. Rozwiązaniem problemu teoretycznie jest aktualizacja do Androida 4.0. Problem polega na tym, że mało który smartfon z 2010/11 roku oferował taką opcję. Przypominam, że Android 3.0 był systemem dostępnym wyłącznie dla tabletów.