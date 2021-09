Dolby Vision już na Xbox Series X i S. Zainstaluj dzisiejszą aktualizację

Gracze się doczekali.

Dolby Vision od dziś na Xbox Series X/S

Stało się to, co zapowiadaliśmy jeszcze w marcu tego roku. Microsoft udostępnił dziś aktualizację dla konsol Xbox Series X i S, która dodaje w nich długo wyczekiwaną obsługę technologii Dolby Vision. Tym samym konsole Microsoftu stały się pierwszymi, które są w stanie zaoferować graczom gwarantowaną przez tę technikę jakość obrazu.Technologia Dolby Vision na konsolach Microsoftu testowana była od maja bieżącego roku. Gigant z Redmond zapowiada, że będzie ona dostępna w ponad 100 grach z HDR. Do tej pory korzystający z konsol Xbox mogli cieszyć się wyłącznie standardem HDR10. Producent podaje, iż aktywne Dolby Vision powinno skutkować żywszymi kolorami, lepszym kontrastem i po prostu efektowniejszymi wizualiami.Aby skorzystać z nowej funkcji na konsolach Xbox Series X/S, potrzebujesz oczywiście telewizora z Dolby Vision. Microsoft zaleca również aktywację automatycznego trybu o niskim opóźnieniu (ALLM). Dolby Vision jest kompatybilny z ALLM, zmienną częstotliwością odświeżania (VRR) i grami 120 Hz.Microsoft współpracuje również Dolby, aby wprowadzić pewne korzyści z Dolby Vision do już istniejących gier z HDR10 i Auto HDR. Deweloperzy mogą wybrać między integracją Dolby Vision ze swoim silnikiem gry lub skorzystaniem z wbudowanej technologii Dolby Vision na platformie deweloperskiej Xbox. Gry korzystające z Auto HDR nie są prawdziwymi grami Dolby Vision, ale Microsoft twierdzi, że skorzystają z technologii mapowania Dolby Vision, aby wyświetlać ładniejszy obraz na telewizorach Dolby Vision.Źródło: Microsoft