Twój iPhone szybko się rozładowuje? To wina Spotify

Spotify na iOS 15 a stan baterii

„Kilka dni temu Spotify nagle zaczęło poważnie wyczerpywać moją baterię.”

„Kiedyś podczas treningu aplikacja zużywała jakieś 10-15% mojej baterii, a teraz zużywa 40-60%. Dodatkowo moja bateria nagrzewa się, gdy aplikacja jest otwarta. Czy ktoś zauważył ten problem albo miał z nim do czynienia w ciągu ostatnich kilku dni? Mam nadzieję, że Spotify wkrótce go rozwiąże. Korzystam z iPhone’a i sprawdziłem statystyki zużycia baterii. Głównie odpowiada za nie Spotify, mimo że używam go tak samo długo, co zawsze.”

@SpotifyCares iOS 15 iPhone 12 Mini (new, 100% battery capacity). Phone getting extremely hot, plus 1% battery drain per minute caused by Spotify app use only. Tried all recommended actions; none worked. Issue started last week. — Max Pfeiffer (@pfeiffer__max) September 23, 2021

Problem czekający na rozwiązanie

Niewiele ponad tydzień temu na iPhone’ach zadebiutowała nowa wersja systemu operacyjnego – iOS 15 . Niestety, mimo kilkumiesięcznych beta testów, nie zabrakło w nim błędów i innych problemów. Jeden z nich jest naprawdę uciążliwi. Otóż, niektórzy użytkownicy zauważyli, że po instalacji aktualizacji bateria ich urządzeń zaczęła się znacznie, znacznie szybciej rozładowywać. Jesteś jednym z tych użytkowników? Przekonaj się zatem, co za tym stoi.Jak wynika z licznych doniesień w sieci, problem szybkiego wyczerpywania się baterii ma związek z aplikacją nie będącą autorstwa Apple – Spotify . Na iOS 15 ta z jakiegoś powodu zużywa znacznie więcej energii niż dotychczas. Reddit i Twitter zostały zalane postami na ten temat., czytamy we wpisie jednego z użytkowników Reddita.Niektórzy internauci porównali zużycie baterii przez Spotify do zużycia baterii przez Apple Music. Potwierdzili oni, że Spotify jest obecnie w tej kwestii bardziej żarłoczne. Absolutnie wszystkie posty na ten temat dotyczyły iPhone’ów z iOS 15.Spotify odniosło się już do omawianego problemu na swojej stronie wsparcia – Spotify Community. Firma poinformowała, że jej zespół już mu się przygląda i pracuje nad rozwiązaniem. Firma radzi, by cierpliwie czekać na aktualizację aplikacji. Dopóki ta się nie pojawi proponuje ona jednak, aby dokonać czystej reinstalacji Spotify oraz wyłączyć w przypadku tej aplikacji funkcję Odświeżania w tle (znajdziesz ją w Ustawianiach ogólnych telefonu).Póki co nie wiadomo, kiedy aktualizacja Spotify naprawiająca omawiany problem się pojawi. Oby nastąpiło to jak najszybciej. Podobny problem nie występuje na smartfonach z Androidem, a więc jeżeli nie posiadasz sprzętu Apple, nie powinieneś zaprzątać nim sobie głowy.Źródło: 9to5Mac , fot. tyt. Canva