Dokumenty Google z ważną zmianą. Przeglądanie komentarzy stanie się przyjemniejsze

Przydatna nowość.

Poszerzona sekcja komentarzy w Dokumentach Google

Źródło: Google

Dokumenty Google regularnie wzbogacają się o przydatne funkcje. Zazwyczaj jednak mamy do czynienia z dosyć niewielkimi aktualizacjami, które mają docelowo nieco zwiększyć komfort użytkowania edytora. Tak też jest i tym razem - technologiczny gigant zapowiedział zmianę mogącą przypaść do gustu części użytkownikom. O co dokładnie chodzi?Mowa tu o. Teraz będzie on mieścił maksymalnie 50 znaków, co stanowi wzrost o ponad połowę. Ta zmiana ma przyczynić się do efektywniejszego korzystania z sekcji komentarzy oraz lepiej wykorzystywać miejsce dostępne na ekranie. Jak możemy wyczytać z oficjalnego oświadczenia koncernu:Trudno się z tym nie zgodzić. Jeśli kiedykolwiek pracowaliście na plikach z dużą liczbą komentarzy, to z pewnością ucieszycie się na wieść o tej poprawce wprowadzonej do edytora. Poniżej możecie zobaczyć zrzut ekranu udostępniony przez Google:Poszerzona sekcja komentarzy oraz jej inteligentne skalowanie. Jeśli jeszcze nie widzicie u siebie nowości, to warto uzbroić się w cierpliwość.Źródło i foto: Google