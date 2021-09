Instagram Kids na razie nie powstanie. Facebook zawiesza projekt

Dlaczego?

Na razie możemy zapomnieć o Instagram Kids

Instagram to jedna z najpopularniejszych platform społecznościowych. Każdego dnia korzystają z niej miliony użytkowników - część z nich to osoby poniżej 13 roku życia. To właśnie dla nich tworzona była aplikacja Kids, która docelowo chroniłaby najmłodszych i zapewniałaby im dostateczną prywatność. Jak się okazuje, prace nad projektem zostały właśnie wstrzymane.O planach stworzenia Instagram Kids wiemy od dłuższego czasu. W pewnym momencie pojawiły się, lecz oficjalnego potwierdzenia próżno było szukać. Cóż, właśnie je opublikowano i trzeba przyznać, że ma ono nieco dziwny wydźwięk. Już tłumaczę dlaczego.Adam Mosseri, szef Instagrama, jednoznacznie potwierdził potrzebę istnienia specjalnej wersji aplikacji dla osób poniżej 13 roku życia. Jest też świadom, iż Instagram Kids mogłoby pomóc w ograniczeniu części nadużyć występujących na platformie.Firma przez długi czas nie była gotowa na przedstawienie jakichkolwiek informacji o przedsięwzięciu.Takaczy rozmów z rodzicami, ekspertami czy nawet dziećmi. Dlatego też zespół odpowiedzialny za projekt ma na razie zająć się typowym researchem i usprawnianiem funkcji bezpieczeństwa dla podstawowej wersji Instagrama. Wszystkie doświadczenia zebrane przez bliżej nieokreślony czas mają pozwolić na stworzenie w przyszłości dedykowanego miejsca dla najmłodszych. Osobiście wygląda to nieco na tłumaczenie w stylu "nie wiemy czym tak naprawdę ma być Instagram Kids, więc jak się dowiemy, to znów zaczniemy nad tym pracować".Część treści zostanie również zablokowana po to, by użytkownicy poniżej 13 roku życia nie mieli styczności z np. kontrowersyjnymi elementami. Instagram więc nie rezygnuje z Kids, a jedynie zawiesza prace nad usługą. Informacja o tym sugeruje jednak, iż zbyt szybko nowych wieści o projekcie nie zobaczymy. Może to i dobrze? Instagram zapowiada bowiem szereg zmian wewnątrz głównej aplikacji.Decyzja została podjęta po raporcie The Wall Street Journal, do którego wczoraj odniósł się Facebook. Przypominamy - spółka uznała, iż Instagram nie jest toksycznym miejscem i stanowi bezpieczne miejsce dla nastolatków. Adam Mosseri zgodził się z tym we wpisie dotyczącym wstrzymania prac nad Kids.Źródło i foto: Instagram