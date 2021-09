Skype zmieni się nie do poznania. Microsoft zapowiada znaczące zmiany

Skype już niedługo zostanie przeprojektowany

Źródło: Microsoft

Skype to bez wątpienia komunikator, który możemy nazwać kultowym. Swoje czasy świetności ma już za sobą i w pewnym momencie wydawało się, że niedługo nastąpi jego koniec. Microsoft jednak regularnie inwestuje w platformę poprzez wprowadzanie licznych funkcji czy usprawnień. Koncern ani myśli o rezygnacji ze Skype'a, czego dowodzi zapowiedź ogromnej aktualizacji.Microsoft zaprezentował właśnie plany rozwoju Skype'a na najbliższe kilka miesięcy. Użytkownicy mogą spodziewać się przede wszystkim gruntownego odświeżenia interfejsu oraz implementacji ważnych nowości na wszystkich platformach - zarówno PC , jak i smartfonach . Okej, co więc dokładnie przygotował technologiczny gigant?Skupiono się na ekranie rozmowy. Uczestnicy spotkania dostaną(tryb preleganta, siatki, dużej galerii czy Razem). Co jednak najważniejsze, w końcu Skype pozwoli na wyświetlenie wszystkich osób biorących udział w konwersacji na jednym ekranie (zarówno tych z wyłączonymi kamerami). Oczywiście nie zabrakcie sekcji czatu obecnej po prawej stronie interfejsu, którą będzie można w każdym momencie schować.Apropo czatów - Microsoft w końcu zdecydował się na. Użytkownicy będą mogli wybierać spośród kilkunastu gradientów o wyrazistych barwach. Ustawienie któregoś z nich spowoduje także zmianę koloru zdjęcia profilowego jeśli mamy je domyślne. Poza tym postarano się o pełną obsługę ikon utrzymanych w minimalistycznym wzornictwie Fluent Design.Deweloperzy zdają sobie także sprawę, że Skype niekoniecznie należy do grona najlepiej zoptymalizowanych aplikacji. Z tego też powodu postarano się o. Cóż, miejmy nadzieję, że finalnie zmiany będą zauważalne przez konsumentów. Poza tym zapowiedziano obsługę oraz bezproblemowe działanie komunikatora na każdej przeglądarce internetowej.Ponadto dodana zostaniepozwalająca na dodanie do spotkania widoku z kamery np. smartfona. Ma to być przydatny i przyjemny sposób na szybkie pokazanie czegoś bez potrzeby wychodzenia ze spotkania albo przełączania się między widokami. Co więcej, Skype pozwoli także na ustawienie niestandardowych dźwięków powiadomień.Część z opisanych nowości trafi do aplikacji na dniach, a niektóre z nich dopiero za kilka miesięcy. Należy więc regularnie sprawdzać dostępność aktualizacji. Wygląda jednak na to, że Microsoft nie planuje porzucać Skype'a - nawet mimo ogromnej popularności Teamsów.Źródło i foto: Microsoft