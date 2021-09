Studenci kierunków ścisłych nie rozróżniają plików od folderów

Najwyraźniej nie muszą.

Nowe pokolenie postrzega komputery w specyficzny sposób

"Gdy szukam jakiegoś pliku wiem, że istnieje on w jakimś konkretnym folderze. Położony jest w jednym, ściśle określonym miejscu na dysku, do którego muszę się udać, aby go odnaleźć"

"Dzisiejsi studenci postrzegają komputer jako wiadro, a pliki i foldery jako jego zawartość. Nie rozróżniają od siebie tych rzeczy".

W połowie sierpnia publikowaliśmy wpis o ciekawym materiale wideo, przedstawiającym reakcje dzisiejszej młodzieży na próby interakcji z komputerem, działającym w oparciu o system Windows 95 . Nikogo nie powinien dziwić fakt, iż osoby młode czuły się delikatnie mówiąc zagubione. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza oprogramowanie zmieniło się mocniej niż można by przypuszczać. Czy zatem wielkim zaskoczeniem powinno być to, iż studenci wyższych uczelni technicznych mają problem ze zrozumieniem koncepcji plików i folderów na dysku komputera? Hm...Studenci uniwersytetów na kierunkach od inżynierii po fizykę muszą być uczeni, czym są pliki i foldery, donosi w obszernym raporcie The Verge. Gdy potrzebują jakiegoś pliku, po prostu go szukają za pomocą odpowiedniego narzędzia, a nie wertują struktury folderów. Nie zapisują danych w wielu złożonych drzewach folderów - robią to tam, gdzie zrobią to najszybciej. Zupełnie inaczej do zagadnienia podchodzą ludzie starszej daty.- mówi astrofizyk Catherine Garland.Oczywiście nie należy tego postrzegać wyłącznie negatywnie. Trudno jest przecież przyjąć, że istnieje jakiś jedyny słuszny sposób organizowania, wyszukiwania i korzystania z danych na komputerze. Rzecz jasna z pewnych względów lepiej jest grupować dane w logiczny sposób, ale...