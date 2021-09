Paint.NET 4.3, czyli owoc 5 miesięcy pracy nad migracją do .NET 5

Źródło: własne

Skąd pobrać nową wersję aplikacji?

Aktualne wydanie to także szybsza instalacja oraz aktualizacja aplikacji do przyszłych, nowych wersji. Twórca zapewnił natywną obsługę architektury ARM64, co zwiększy płynność działania na takich urządzeniach jak np.. Problemem, który deweloper napotkał podczas migracji do .NET 5 było poprawne działanie ogólnodostępnych wtyczek. Zapewnia on, że większość z nich została poprawiona pod kątem najnowszej wersji Paint.NET 4.3 i będzie dobrze działać z nowym wydaniem.Pomimo, że prace zajęły przeszło 5 miesięcy to twórca nie spoczął na laurach. Oczekuje on oficjalnego wydania .NET 6, po którym to udostępniona zostanie kolejna, usprawniona edycja Paint.NET-a. Nastąpić to ma w listopadzie br. Pełną listę zmian i usprawnień znaleźć można we wpisie na oficjalnym blogu aplikacji.Paint.NET 4.3 w polskiej wersji językowej dostępny jestw naszym katalogu oprogramowania, gdzie udostępniamy instalator oraz wariant przenośny. Nową wersję pobrać można także z poziomu opcji aktualizacji bezpośrednio z poziomu aplikacji.Źródło: GetPaint.net / fot. tyt. Microsoft