Huawei udostępniło własnego Linuxa. To EulerOS

Kolejny system rodem z Chin.



Zapowiadali, zapowiadali i oto jest. Firma Huawei od dłuższego już czasu prowadzi intensywne prace nad rozwijaniem własnego oprogramowania. System HarmonyOS to tylko jeden z owoców tej pracy. Drugim jest zaprezentowany właśnie openEuler (EulerOS), otwartoźródłowy system operacyjny zaprojektowany z myślą o infrastrukturze cyfrowej. Ta dystrybucja Linuxa stosowana będzie w szerokiej gamie urządzeń - serwerach, rozwiązaniach chmurowych i podobnych.



EulerOS to część projektu OpenEuler

Huawei podaje, że openEuler i HarmonyOS mogą wspólnie służyć "całej scenie cyfrowej". Eric Xu Zhijun, rotacyjny prezes Huawei, mówił dziennikarzom, że obydwa będą rozwijane jako projekty open source, w celu rozwiązania problemu braku rodzimego systemu operacyjnego dla podstawowych technologii. OpenEuler OS jest skierowany głównie do klientów korporacyjnych, a nie konsumentów. Aby dotrzeć do większej liczby przedsiębiorstw Huawei może najpierw zastosować go do własnych produktów, prezentując przy tym jego potencjał.



Xu mówił, że podczas gdy HarmonyOS jest używany w inteligentnych terminalach, IoT i przemysłowych, openEuler będzie wykorzystywany w serwerach, obliczeniach brzegowych i infrastrukturze chmurowej. Oba systemy operacyjne mogą obsługiwać różne scenariusze, rozwiązując obecną sytuację braku systemów operacyjnych w Chinach.



"Większość firm nadal korzysta z systemu operacyjnego Windows lub UNIX. Huawei może chcieć konkurować z nimi w tej dziedzinie" – powiedział w sobotę w rozmowie z Global Times Xiang Ligang, znany w branży analityk.



Euler ma najaktywniejszą społeczność open source w Chinach. Do tej pory dołączyło do niej ponad 6000 programistów i 100 firm, uniwersytetów, organizacji i instytucji.



Konsekwentna droga do celu

HarmonyOS 2.0 zagościł już na 120 milionów urządzeń, które wcześniej działały pod kontrolą Androida. System debiutował drugiego czerwca, a o takiej liczbie instalacji poinformowano w czwartek. To doprawdy imponujący rezultat.



Źródło: HuaweiCentral