Zobacz dokładnie, co leży po drugiej stronie Ziemi. Smartfonem otworzysz tunel

Floom, czyli portal na drugą stronę Ziemi

Ziemia jest kulą i co do tego wątpliwości nie powinien mieć nikt, kto ukończył choćby kilka klas szkoły podstawowej. Czy w związku z kulistością naszej planety zastanawiałeś się kiedykolwiek, co znajduje się dokładnie po drugiej stronie globu? Jeśli tak, mam dobre wieści. Teraz możesz to sprawdzić za sprawą jednego z narzędzi stworzonego przez Google Creative Lab. Wystarczy czy Ci do tego smartfon.Aby wziąć udział w zabawie potrzebujesz smartfona z systemem operacyjnym Android, na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa Google Chrome. Masz obie te rzeczy? Wyśmienicie. Udaj się w takim razie pod adres experiments.withgoogle.com/floom i tapnij w przyciskTunel z Sosnowca do Honolulu. | Źródło: mat. własnyAplikacja poprosi Cię o możliwość skorzystania z kamery oraz lokalizacji urządzenia. Floom korzysta z interfejsu API WebXR, pomagając tworzyć "tunele" w rozszerzonej rzeczywistości, pozwalające wejrzeć na drugą stronę Ziemi. Oczywiście możesz zerknąć także w dowolne inne jej miejsce.Zmień kąt, pod jakim skierowany jest obiektyw aparatu w Twoim urządzeniu mobilnym, aby kontrolować, w jaki sposób tunel przecina Ziemię, odkrywając różne miejsca bez wychodzenia z domu.Sprawdź sam, technologia działa znakomicie.Źródło: Google