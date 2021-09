Wallpaper Engine trafi na urządzenia z Androidem

Świetne wieści.

Niektóre ze smartfonów z Androidem obecnie kilka animowanych tapet do wyboru. Jeżeli tak nie jest, albo domyślne tapety obecne na Twoim urządzeniu Ci nie odpowiadają, w sklepie Google Play znajdziesz niejedną aplikację oferującą „żywe” tapety. Co jednak Ciekawe, wkrótce własną aplikację przeznaczoną na smartfony z systemem Android otrzyma Wallpaper Engine.Wallpaper Engine to doceniane narzędzie, dostępne póki co tylko na komputerach z systemami Windows (Windows 7, Windows 8, Windows 10 i Windows 11), które pozwala użytkownikom na korzystanie z tysięcy animowanych tapet udostępnionych przez społeczność w Warsztacie Steam, a nawet ich tworzenie. Ba, program ten umożliwia ustawić jako tapetę nie tylko animację 2D lub 3D, ale również stronę internetową, film, aplikację czy grę.Wygląda na to, że na urządzeniach z Androidem Wallpaper Engine będzie narzędziem równie rozbudowanym. Aplikacja ma pozwalać na edytowanie tapet, a nawet konwertowanie na mobilny format tapety stworzone z myślą o pecetach. Możliwe też będzie tworzenie playlist tapet, ustawianie limitu klatek na sekundę i włączanie innych funkcji opracowanych z myślą o oszczędzaniu baterii.

Animowana tapeta z Wallpaper Engine na Androidzie. | Źródło: Steam

Personalizacja animowanej tapety w mobilnej wersji Wallpaper Engine. | Źródło: Steam

Wallpaper Engine na Androidzie – tapeta reagująca na odtwarzaną muzykę. | Źródło: Steam

Kiedy premiera?

Co najlepsze, mobilny Wallpaper Engine ma być aplikacją darmową. Nie znajdą się w niej jednak żadne reklamy, ani ukryte płatności. Nie będzie też ona zbierać osobistych danych. Twórcy traktują ją bowiem jako swoisty dodatek dla istniejących użytkowników programu.Rzecz jasna, Warsztat Steam nie jest dostępny na Androidzie. Dlatego też osoby posiadające Wallpaper Engine na Steamie będą mogły łatwo, oczywiście bezprzewodowo, przenosić swoje kolekcje tapet do aplikacji mobilnej.Mobilna wersja Wallpaper Engine ma zadebiutować w różnych sklepach z aplikacjami dostępnymi na smartfonach z Androidem w październiku lub na początku listopada. Zatem, pojawi się ona nie tylko w sklepie Google Play. Prawdopodobnie zadebiutuje też w sklepach pokroju Galaxy Store. Jak informują deweloperzy, aplikacja już jest stabilna, ale konieczne jest przeprowadzenie jej ostatecznych testów. Wspierane systemy to Android 8.1 i nowsze.Program Wallpaper Engine cieszy się na Steam przytłaczająco pozytywnymi recenzjami. Aby go kupić, musisz wydać dość niewiele jak na to co oferuje, bo jedynie 14,49 złotych.Źródło: Steam, fot. tyt. Steam