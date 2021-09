Pamiętasz ten wygaszacz ekranu? Teraz możesz się nim cieszyć w przeglądarce

Takie projekty to ja rozumiem.

Dzisiaj wygaszacze ekranu mogą pełnić co najwyżej rolę rozrywkową. Kiedyś jednak na rynku królowały monitory CRT, a w ich przypadku wyświetlanie na ekranie przez długi czas tego samego mogło trwale uszkodzić wyświetlacz – „wypalić” na nim fragmenty obrazu. Te byłyby widoczne już zawsze, mimo że komputer wcale by ich nie wyświetlał.Nic zatem dziwnego, że lata temu wygaszacze ekranu były niesamowicie popularne, a gdy do sprzedaży zaczęły trafiać płaskie monitory, te zaczęły stopniowo odchodzić w zapomnienie. Dzisiaj raczej mało kto korzysta z wygaszacza ekranu. Dam sobie nawet uciąć rękę za to, że w starszych wydaniach systemu Windows wygaszacz ekranu był włączony domyślnie, podczas gdy w takim Windows 10, aby z niego korzystać, trzeba go włączyć ręcznie.Jeśli tak jak ja pamiętasz czasy sprzed debiutu Windowsa Vista, zapewne spędziłeś całkiem sporo czasu podziwiając wygaszacze ekranu. Kto wie, być może miałeś swój ulubiony wygaszacz. Windows XP posiadał całe mnóstwo wygaszaczy do wyboru, a jednym z najlepszych były Rury 3D (które w późniejszych systemach się nie pojawiły). Podzielasz moje zdanie? W takim razie mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Teraz wygaszacz ten możesz w nieskończoność podziwiać z poziomu przeglądarki internetowej.