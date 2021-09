Yahoo pracuje nad nową aplikacją kalendarza. Ma być „inna niż wszystkie”

Poznajcie Day - nowy kalendarz od Yahoo

Źródło: Yahoo

Na rynku dominuje kilka kalendarzy online. Mowa tu o Kalendarzu Google oraz Outlook od Microsoftu. Oczywiście istnieje szereg innych tego typu usług, lecz należą one raczej do niszy. Przykładem jest chociażby Yahoo! Calendar. Jak się okazuje, firma rozpoczęła pracę nad kolejnym podobnym projektem, ale nieco bardziej ambitnym.Na razie dostęp mają do niej nieliczne osoby, lecz niedługo ten stan rzeczy ma ulec zmianie. Na stronie głównej usługi można już wyrazić chęć udziału w testach poprzez wpisanie adresu e-mail. Nie podano jednak konkretnej daty kolejnej fali zaproszeń.Co jednak ciekawe,. To nazwisko może niewiele mówić, ale ten mężczyzna jest, którą swego czasu sprzedał Microsoftowi za 100 milionów dolarów. To. Mamy więc do czynienia z dosyć doświadczonym człowiekiem w branży.Yahoo z kolei poinformowało, że „bada różne sposoby lepszego służenia konsumentom, w tym nowe pomysły dotyczące zarządzania czasem, kalendarza czy wydarzeń”. Mamy więc być może do czynienia z jednym z kilku nadchodzących projektów. Niestety nie wiemy na razie jak wyglądać będzie Day.Jedyne co udostępniono, to. Ten design sugeruje jednak, iż możemy przygotować się na dosyć nowoczesną usługę. Pozostaje oczekiwać na nowe informacje i uzbroić się w cierpliwość.Źródło: TechCrunch / Foto. Yahoo