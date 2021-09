Apple aktualizuje starsze urządzenia do iOS 12.5.5

Źródło: iAppleBytes

Dla kogo przeznaczona jest ta aktualizacja?

Jak pobrać aktualizację iOS 12.5.5?

Nieco inaczej sprawa ma się w przypadku WebKita. Tutaj wiadomo, że luka była częstą furtką do ataków na nieświadomych posiadaczy smartfonów czy tabletów Apple. Wystarczyło odpowiednio przygotować sfałszowaną stronę internetową a ta była w stanie uruchomić na urządzeniu dowolny kod, który umożliwiał np. kradzież prywatnych danych użytkownika.Ostatnia z luk bezpieczeństwa, którą niweluje iOS 12.5.5 jest podobnie jak w dwóch poprzednich przypadkach możliwość wykonania dowolnego kodu na podatnych urządzeniach. Dotyczy ona komponentu CoreGraphics, który za sprawą sfałszowanego dokumentu PDF dawała osobom trzecim możliwość przejęcia kontroli nad starszymi urządzeniami Apple i kradzieży wielu cennych danych.Nowa wersja systemu, iOS 12.5.5, kierowana jest do posiadaczy urządzeń Apple poprzedzających iPhone’a 7. Mowa tutaj o: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air 1-szej generacji, iPad mini 2, iPad mini 3 oraz iPod touch 6-tej generacji.Poprawka dostępna jest do pobrania bezpośrednio z urządzenia poprzez Ustawienia -> Ogólne -> Aktualizacja oprogramowania.Źródło: Gagadget / fot. tyt. AJEL (Pixabay)