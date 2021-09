Jak otrzymać Windows 11 za darmo już teraz? Sprawdź

Finalna wersja już w sieci.

Stało się to, na co niektórzy użytkownicy systemu Windows 10 czekali bardzo długo. Microsoft udostępnił testerom finalną wersję systemu Windows 11. To ostatni krok przed debiutem oprogramowania zaplanowanym na 5 października tego roku. Niestety, Windows 11 początkowo będzie udostępniany jedynie wybranym. Jeśli jesteś niecierpliwy, możesz zainstalowaćjuż teraz.Przede wszystkim, sprawdź czy Twój komputer spełnia minimalne wymagania Windows 11. Zrobisz to najszybciej za pomocą programu PC Health Check . Tak, w końcu działa poprawnie.

Jak zainstalować Windows 11 build 22000.194 na czysto?

Źródło: mat. własnyW następnym kroku musisz zapisać się do programu testów o nazwie Windows Insider . Na tym etapie jest to konieczność, ale procedura jest łatwa i bezpłatna. Najpierw zarejestruj się tutaj. Dalej postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:Kliknij prawym przyciskiem myszy na Menu Start i wybierz Ustawienia.Otwórz sekcję Aktualizacja i zabezpieczenia, a następnie zakładkę "Niejawny program testów systemu Windows".Połącz swoje konto Microsoft zarejestrowane w programie Windows Insider. Kliknij przycisk "Rozpocznij".Wybierz właściwy kanał. W przypadku chęci przetestowania ostatecznej wersji Windows 11 wybierz kanał dla wersji zapoznawczej.Wróć do Windows Update na swoim komputerze. Możesz kliknąć na lupę obok Menu Start i wpisać Windows Update, następnie wybierając pierwszy z wyników. Teraz pozostaje Ci kliknąć na banerku zachęcającym do ulepszenia obecnie posiadanego systemu do Windows 11.Po pomyślnym uaktualnieniu do systemu Windows 11 warto przejść do menu Ustawienia -> Windows Update i wypisać się z otrzymywania aktualizacji w wersji preview, aby ciągle korzystać ze stabilnej wersji OS-u.Alternatywnie, pobierz sobie obraz ISO Windows 11 build 22000.194 z naszej bazy oprogramowania i zainstaluj Windows 11 na czysto. Jak to zrobić? To niezwykle proste.Jeśli pobrałeś już Windows 11 ISO z naszej bazy plików, skopiuj go na bootowalny pendrive o pojemności co najmniej 8 GB. Microsoft poleca do tego zadania lekkie narzędzie o nazwie Rufus , obecne w bazie oprogramowania Instalki.pl. Jego obsługa jest niezwykle prosta i intuicyjna. Powodzenia!Źródło: mat. własny