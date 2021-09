5 aplikacji na Androida, których nie możesz przegapić [Aplikacje tygodnia #254]

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 13,99 zł za element / Android: 6.0 i nowsze

MechCube: Dark Stories

Cena: 0 zł / Zawiera reklamy / Umożliwia zakupy w aplikacji / Produkty w aplikacji: 4,69 zł-13,99 zł za element / Android: 5.0 i nowsze

Wymagający i wciągający tytuł dla miłośników łamigłówek i zabawy w stylu escape roomów. Mamy tu do czynienia z grą typu point and click - rozwiązujemy zagadki, przechodzimy do kolejnych lokalizacji i odkrywamy mroczną historię w tle. Do naszej dyspozycji są również podpowiedzi.Na wyróżnienie zasługuje starannie wykonana, komiksowa oprawa graficzna oraz ambitnie ustawiony poziom trudności, który zapewnia satysfakcjonująca rozgrywkę.To już wszystkie nasze cotygodniowe propozycje. Jeżeli znasz nowości, o których powinniśmy napisać - koniecznie daj znać w komentarzu!