Held Together - dziwne, naprawdę dziwne... (recenzja)

Oryginalny pomysł na aplikację.

Held Together– uścisk dłoni na odległość

Cena: 0 zł / Android: 4.1 i nowsze

Nie da się ukryć, że wśród aplikacji, które możemy zainstalować na smartfonie, znajdziemy wiele szkodliwych, nieprzydatnych lub co najmniej dziwnych pozycji.Held Together należy to tej ostatniej kategorii. Mamy tu bowiem do czynienia z aplikacją pozwalająca na wirtualne… uściśnięcie dłoni z innymi użytkownikami.Idea jest bardzo prosta. Ściskamy urządzenie w ręku i czekamy, aż ktoś odwzajemni naszą akcję. W takiej sytuacji telefon będzie wibrował, a na ekranie zobaczymy imię osoby po drugiej stronie. Wiem, że brzmi to dość osobliwie, ale spróbujmy spojrzeć nieco szerzej. Pandemiczne czasy zachęcają przecież do szukania niecodziennych form kontaktu z wykorzystaniem technologii..Aplikacja jest darmowa i nie wyświetla reklam. Za niecałego dolara możemy wykupić dodatkową funkcję wyszukiwania konkretnych osób.Held Together to jedna z dziwniejszych aplikacji, którą testowałem. Można do niej podejść na dwa sposoby. Wyśmiać jest oczywiście najłatwiej. Dostrzec pewien potencjał jest nieco trudniej, ale warto dać jej szansę i wypróbować na własnej, nomen omen, skórze.