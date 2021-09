Kompromitujące zdjęcia na telefonie? Google pomoże je ukryć

Funkcja niedługo trafi do wszystkich smartfonów z Androidem.

Głównie dla smartfonów z czystym Androidem

Na oficjalnym blogu Google pojawił się wpis, podsumowujący nowości, które trafią do smartfonów z Androidem jeszcze w tym roku. Wśród nich znajdziemy między innymi możliwość sterowania funkcjami systemu za pomocą ruchu oczami i gestów twarzą, opcję używania smartfona jako pilota do telewizorów z Android TV i ulepszenia klawiatury Gboard. Najkrócej opisaną i niemal ostatnią wymienioną przez autora wpisu funkcją jest Locked Folder, która moim zdaniem zasługuje na najwięcej uwagi. Dlaczego? Bo dotyczy problemu, który ma każdy z nas.Chodzi o zdjęcia i filmy, ale nie te piękne, z wakacji, którymi chcemy się chwalić, tylko takie, których się wstydzimy, albo których nie powinien widzieć nikt, poza nami. Właśnie te, będzie teraz można przenieść do jednego folderu i zablokować hasłem lub skanem odcisku palca, w zależności czego używamy do odblokowywania urządzenia. Dzięki temu, Google pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu, za każdym razem, kiedy ktoś bierze do ręki nasz smartfon.Funkcja została oficjalnie przedstawiona w czerwcu, ale wówczas trafiła tylko na smartfony Google Pixel.Podobne rozwiązania są już od dłuższego czasu stosowane przez producentów, którzy stosują autorskie nakładki systemowe. Samsung ma Secure Folder, OnePlus ma App Locker / Hidden Space, a w urządzeniach Xiaomi możemy znaleźć funkcję Private album. Użytkownicy smartfonów z czystym systemem, których też jest przecież sporo na rynku, dotychczas musieli jednak posiłkować się zewnętrznymi aplikacjami, a efekt często i tak nie był wystarczający.Na szczęście, Locked Folder pojawi się w aplikacji Zdjęcia na wszystkich smartfonach z Androidem 6 i nowszym. Dokładna data udostępnienia funkcji użytkownikom nie jest jeszcze znana, ale z kontekstu całego wpisu wynika, że możemy oczekiwać jej tej jesieni.Źródło: Google / fot. tyt. Unsplash / Eddy Billard