W nowym Android Auto zapłacisz za paliwo przy pomocy głosu.

“Hej Google, zapłać za paliwo”

Najbardziej interesującą funkcją głosową wydaje się być jednak możliwość płacenia za paliwo. Bez dotykania portfela i telefonu. Ba, jeśli to stacja z obsługą, to nawet bez wychodzenia z samochodu. Wystarczy powiedzieć “Hej Google, zapłać za paliwo” (oczywiście, znów, na razie tylko w j.angielskim) i wskazać numer dystrybutora, a na podstawie informacji o lokalizacji, system ustali na jakiej stacji jesteśmy i zapłaci, używając połączonego z telefonem konta Google Pay. Brzmi to jak bardzo przyszłościowe rozwiązanie, jednak zapewne będziemy musieli jeszcze trochę poczekać, zanim dotrze do Europy, w tym Polski.Z innych nowości, warto też wspomnieć o dodaniu możliwości przełączania się pomiędzy dwoma kartami SIM w smartfonach z dwoma gniazdami oraz tworzenia profili, co pozwoli rozdzielić sprawy prywatne od służbowych.Jeśli chodzi o rozrywkę, asystent będzie teraz proponował ulubione aplikacje i utwory muzyczne w taki sposób, aby użytkownik nie musiał przeszukiwać ręcznie zasobów swojego smartfona. Na postoju, niczym w Tesli, będziemy mogli teraz zabić nudę grając w jeden z prostych, ale wciągających tytułów od GameSnacks.Źródło: Google / fot. tyt. Google