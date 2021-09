Discord i YouTube pracują wspólnie nad funkcją Watch Together

Na to czekaliśmy.

Kluczowy powód uruchomienia funkcji

Zasadniczą różnicą, pomiędzy wspomnianymi wyżej botami, a oficjalnym rozszerzeniem, będzie oczywiście możliwość przekuwania wyświetleń z Discorda w zysk dla YouTube’a. W oglądanych wspólnie filmach będą oczywiście pojawiały się reklamy, co więcej, najprawdopodobniej nie będzie miało znaczenia, czy ktokolwiek z serwera opłaca abonament Premium. Możliwe, że w przyszłości na tą potrzebę pojawi się specjalna taryfa grupowa.



Współpraca Discorda i YouTube’a trwa już od jakiegoś czasu. Kilka miesięcy temu, testowano nawet podobne do Watch Together rozszerzenie, jednak po jakimś czasie testy zostały zawieszone. Oprócz tego, od 16 sierpnia w wybranych regionach (niestety nie w Polsce) trwa promocja, w której subskrybenci YouTube Premium mogą otrzymać 3 miesiące bezpłatnego Discord Nitro.



Wszystko wskazuje na to, że popularny komunikator w końcu doczeka się oficjalnej integracji z serwisem YouTube. Dotychczas, gracze chcący konsumować treści z serwisu wideo od Google, musieli korzystać z zewnętrznych botów - Groovy i Rythm. Były to rozwiązania stosowane przez naprawdę duże grono użytkowników, jednak zostały niedawno zmuszone do zamknięcia działalności przez samego YouTube’a.Teraz, jak donosi The Verge, Discord ma podobno testować na kilku serwerach oficjalną integrację z YouTube, zamkniętą w funkcji Watch Together. Umożliwi ona wspólne oglądanie materiałów wideo, działające w podobny sposób, jak streaming podczas konferencji głosowych. Każdy użytkownik uczestniczący we wspólnym oglądaniu będzie mógł dodawać własne pozycje do listy odtwarzania poprzez wklejanie linków. Co więcej, inicjator będzie mógł przydzielać prawo do sterowania odtwarzaniem wybranym osobom na serwerze.