Teraz w Uber Eats restauracje wyszukasz z pomocą emoji

Ciekawa nowość.

Emoji w Uber Eats

Mapa restauracji z odbiorem osobistym

Jesteś jedną z tych osób, która uwielbia wciskać emoji do każdej wiadomości na czacie, do każdego posta na Twitterze czy Facebooku oraz do każdej wiadomości e-mail? Zatem, powinien ucieszyć Cię fakt, że emoji właśnie znalazły kolejne zastosowanie. Od teraz Uber Eats pozwala na wyszukiwanie z ich pomocą restauracji.Tak, wystarczy, że w pasku wyszukiwania w usługi Uber Eats umieścisz emoji przedstawiające burgera czy rolkę sushi, a ta odnajdzie zlokalizowane w okolicy restauracje, które mogą dostarczyć Ci jedzenie przedstawione na obrazku. Nieźle, nieprawdaż?Nowa funkcja aplikacji Uber Eats nie dość, że pozwoli Ci oszczędzić czas i szybko wyszukać restauracje oferujące to, na co akurat masz ochotę, to przyda Ci się za granicą. Nie wiesz jak na konkretne danie mówi się w obcym języku? Skorzystaj z emoji.Uber wprowadził też do usługi Uber Eats mapkę, która ułatwi odnalezienie restauracji oferujących wybrane rodzaje dań. Zobaczysz ją jednak tylko wtedy, gdy zdecydujesz się na odbiór osobisty jedzenia zamiast dostawy. W wyszukiwarce mapy także możesz wpisać emoji. Jeśli będzie to na przykład emoji burgera, wyświetli Ci ona okoliczne restauracje serwujące burgery.