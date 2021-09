Kalendarz został zintegrowany z Czatem Google

Nowość.

Czat Google wkracza do Kalendarza

Źródło: Google

Dodajemy opcję, która ułatwia czatowanie z uczestnikami spotkań bezpośrednio z Kalendarza Google. W wydarzeniu Kalendarza w wersji internetowej lub mobilnej zobaczysz ikonę czatu obok listy gości - wystarczy wybrać tę ikonę, aby utworzyć czat grupowy zawierający wszystkich uczestników wydarzenia. Uwaga: dotyczy to tylko uczestników w Twojej organizacji, uczestnicy zewnętrzni nie są uwzględniani w grupie czatu. Dzięki temu można łatwo rozmawiać z gośćmi przed, w trakcie lub po każdym spotkaniu.

Kalendarz Google to aplikacja, która od dłuższego czasu oferuje o wiele więcej niż tylko możliwość wpisywania wydarzeń do konkretnych okienek z datami. Jest ona zintegrowana z większością usług giganta i jak się okazuje – do tego grona dołączyła właśnie kolejna z nich. Mowa oczywiście o niechlubnym Czacie.Dlaczego „niechlubnym”? Użytkownicy ostatnio wyrażają swoje niezadowolenie w kwestii zmuszenia ich do migracji z Hangouts do właśnie Czatu. Tyczy się to głównie mobilnych konsumentów, gdyż okazuje się, że aplikacja na smartfony niekoniecznie posiada wszystkie przydatne funkcje poprzednika. Wracając jednak do tematu, to ekosystem koncernu stał się właśnie nieco bardziej jednolity.Google poinformowało o wdrożeniu. Jak możemy wyczytać z oficjalnego bloga:Nie da się ukryć, że funkcja ta może okazać się niezwykle przydatna dla zespołów korzystających zarówno z Kalendarza oraz Czatu Google. Integracja pozwoli na przyspieszenie procesu komunikacji i ograniczy konieczność przechodzenia z jednej aplikacji do drugiej. Większość użytkowników powinna mieć już do niej dostęp.Źródło i foto: Google