Linux świętuje 30. urodziny. Wszystkiego najlepszego!

Ważne święto.

30. urodziny Linuksa

"Witam wszystkich, którzy używają minix-

Tworzę (darmowy) system operacyjny (to tylko hobby, nie będzie duży i profesjonalny jak gnu) dla klonów AT 386(486). Przygotowuję go od kwietnia i jest już niemalże gotowy. Chciałbym otrzymać informację zwrotną na temat rzeczy, które ludzie lubią/nie lubią w miniksie; ponieważ mój system operacyjny trochę go przypomina (ten sam fizyczny układ systemu plików ze względów praktycznych).

Obecnie przeportowałem bash (1.08), gcc (1.40) i wydaje mi się, że wszystko działa. Oznacza to, że w ciągu kilku miesięcy efektem będzie coś praktycznego i chciałbym wiedzieć, jakich funkcji oczekuje większość ludzi. Wszelkie sugestie mile widziane, ale nie obiecuję, że je zrealizuję :-)"

Wśród czytelników naszego serwisu znajdą się zapewne osoby pamiętające datę 17 września 1991 roku. Niedawno minęło dokładnie 30 lat od dnia, w którym udostępniono po raz pierwszy publicznie kod źródłowy jądra, znanego dziś pod nazwą jądra Linux. Pomimo iż formalnie Linus Torvalds zapowiedział stworzenie otwartoźródłowego systemu wcześniej, bowiem 25 sierpnia 1991 roku, to właśnie data wrześniowa tkwi w pamięci większości fanów Linuksa.Wszystko zaczęło się od słów:Linus Torvalds po dziś pracuje nad rozwojem Linuksa i cieszy się ogromnym szacunkiem społeczności zrzeszającej miłośników otwartoźródłowego OS-u. W 30 lat po historycznej zapowiedzi, internauci mogą przebierać w dziesiątkach interesujących dystrybucji, w odkryciu i wyborze których mogą pomóc nasze artykuły.Z okazji tego święta wszystkim linuksiarzom życzymy satysfakcji z użytkowania systemów Linux, a Linusowi Torvaldsowi, żeby każdy kolejny rok był rokiem Linuksa. Sto lat!Źródło: mat. własny