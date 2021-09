Chrome 94 zadebiutował. Jakie nowości wprowadza?

Pobierz aktualizację już teraz.

Stało się, Google udostępniło nowe stabilne wydanie przeglądarki Chrome – Chrome 94. Aktualizacja pojawiła się zarówno w wersji przeznaczonej na desktopy, jak i Androida oraz iOS. Jakie zmiany ta wprowadza względem poprzednich łatek? Jest ich całkiem sporo.Przede wszystkim należy wspomnieć, że debiut Chrome 94 jest równoznaczny z przejściem Chrome na nowy harmonogram wydawniczy, zgodnie z zapowiedziami Google. Od teraz przeglądarka będzie otrzymywać dużą aktualizację nie co sześć tygodni, a co cztery tygodnie.Za sprawą aktualizacji Chrome o numerze 94 na komputerach osobistych pojawiło się kilka nowości. Po pierwsze, ustawienia przeglądarki zostały przeprojektowane. Te nie są już wyświetlane w formie jednej długiej strony. Kliknięcie w jedną z pozycji menu zlokalizowanego po prawej stronie sprawi, że ujrzysz konkretną sekcję ustawień. Niemniej, tej zmiany możesz jeszcze nie widzieć, gdyż testy rozwiązania wciąż trwają.Kolejną nowością w Chrome 94 jest tryb „tylko HTTPS” (HTPPS-First Mode). Gdy tryb ten uruchomisz przeglądarka będzie upewniać się, że zawsze łączysz się ze stronami internetowymi za pośrednictwem protokołu HTTPS. Jeśli to nie będzie możliwe i w rezultacie połączysz się z witryną protokołem HTTP, Chrome będzie wyświetlać ostrzeżenie o tym, iż narażasz swoją prywatność i bezpieczeństwo. Aby włączyć tryb „tylko HTTPS”, przejdź do Ustawień przeglądarki, wybierz zakładkę Prywatność i bezpieczeństwo, a następnie baner Bezpieczeństwo. Tam, w sekcji Zaawansowane, zaznacz opcję Zawsze używaj bezpiecznych połączeń.

Włączanie trybu „tylko HTTPS” w Google Chrome. | Źródło: mat. własne

chrome://flags/#sharing-hub-desktop-omnibox

Centrum udostępniania w przeglądarce Google Chrome 94. | Źródło: mat. własne

Chrome 94 na urządzeniach mobilnych

Kolejnym ciekawym dodatkiem do Chrome jest Centrum udostępniania. Jest to nowe menu, które otwieramy, klikając w ikonę samolociku po prawej stronie paska adresowego. Pozwala ono na szybkie skopiowanie linku, wygenerowanie kodu QR do strony, zapisanie strony, czy też udostępnienie linku w takich usługach jak Facebook. Całość jest jednak funkcją eksperymentalną – aby z niej skorzystać należy aktywować flagęJeżeli testujesz na swoim smartfonie system operacyjny Android 12 , po aktualizacji Chrome do wersji 94 zauważysz, że przeglądarka jeszcze w większym stopniu zaczęła korzystać z nowego języka projektowania systemu – Material You. Kolory pasujące do Twojej tapety zobaczysz już na stronie domowej czy w wynikach wyszukiwania.Jeśli chodzi o iOS, Chrome 94 wprowadził między innymi wsparcie dla pobierania i otwierania plików .mobileconfig. Domyślne aplikacje Safari i Mail wspierały ten format już od dawna.Pamiętaj, że przeglądarkę Chrome możesz pobrać za pośrednictwem naszej bazy z oprogramowaniem.Źródło: Google, fot. tyt. Canva