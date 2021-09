W gry ze Steama zagrasz wkrótce jeszcze podczas ich pobierania

Super!

Steam umożliwi uruchomić gry w trakcie ich pobierania

Steam to regularnie wzbogaca się o nowe funkcje oraz usprawnienia. Nic w tym dziwnego – jest to przecież najpopularniejsza platforma dystrybucji cyfrowej na świecie. Nie tak dawno chociażby mieliśmy do czynienia z przeprojektowaniem sekcji pobierania gier . Jak się okazuje, już niedługo usługa może wzbogacić się o kolejną świetną nowość.Mowa tu o możliwości uruchomienia gier jeszcze podczas ich pobierania. Tak wynika z odkrytego właśnie (przez twórcę popularnej strony SteamDB) patentu Valve opierającego się na „śledzeniu odczytowych operacji systemu”. Dzięki temu najważniejsze pliki będą miały priorytet w kolejce. To jednak nie wszystko.odpowiedzialnych za konkretne produkcje. Ponadto wdrożona funkcja miałaby także pobierać kluczowe treści bezpośrednio do lokalnej – i co za tym idzie, szybszej – lokalizacji systemowej, co może przyczynić się do mniejszych opóźnień już w trakcie gry. Oczywiście nie mówimy tu o żadnej rewolucji.Konsolowi użytkownicy także mają dostęp do funkcji od dłuższego czasu. Czym więc może na tym polu wyróżnić się Steam ? Okazuje się, żeW większości przypadków możemy włączać grę dopiero wtedy, gdy pobierze się np. połowa danych.Czy tak kolorowo będzie w rzeczywistości? O tym przekonamy się, gdy nowość zostanie oficjalnie zaprezentowana pokaźniejszej publice. Na razie mówimy o patencie, więc niewykluczone, iż funkcji nigdy nie ujrzymy.Źródło: Twitter, FPO / Foto. Valve