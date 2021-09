Nowe Android Auto już jest. Google chciało pomóc, ale wyszło fatalnie

Dzięki za nic.

Android Auto dla kierownic po prawej stronie

"Użytkownicy na całym świecie korzystający z Android Auto w swoich pojazdach zobaczą teraz, jak interfejs użytkownika jest optymalnie zorientowany pod względem układu i języka, w zależności od tego, czy prowadzisz pojazd z kierownicą po lewej stronie, czy po prawej stronie. Nie musisz się już martwić o problem z używaniem niektórych trudno dostępnych przycisków"

Mówiąc krótko: Google mocno pokpiło sprawę, chcąc ulepszyć aplikację Android Auto. Firma z Mountain View pochwaliła się właśnie, że ulubiona aplikacja wielu kierowców od teraz automatycznie dostosowuje się do tego, czy dany pojazd jest wyposażony w kierownicę po lewej czy po prawej stronie. Założę się, że zrobiliście wielkie oczy i zastanawiacie się, w jaki sposób smartfon rozpoznaje to, gdzie umiejscowiono kierownicę? Cóż, odpowiedź brzmi: w żaden i na tym polega problem.Do tej pory interfejs Android Auto zoptymalizowany był pod kątem pojazdów z kierownicą po lewej stronie. Mieszkańcy Indii, Wielkiej Brytanii, Australii, Japonii i jeszcze kilku innych krajów nie wydawali się narzekać na taki stan rzeczy, ale Google i tak postanowiło ułatwić im życie. Od teraz Android Auto w automatyczny sposób optymalizuje rozmieszczenie ikon na ekranie, by łatwiej było je dotykać. Działa to najprawdopodobniej na zasadzie regionalizacji - niestety, firma z Mountain View zdaje się zapominać o tym, że po Polsce jeżdżą także auta RHD (kierownica po prawej stronie), a w krajach z ruchem lewostronnym samochody LHD (kierownica po lewej).- czytamy w komunikacie firmy z Mountain View.Na tę chwilę w oprogramowaniu nie ma opcji manualnej zmiany położenia ikon. Nie jest to oczywiście jakiś ogromny kłopot, ale kierowcy, którym zmieniono wariant interfejsu mogą poczuć się nieswojo i natrafiać na niedogodności ze sprawną obsługą narzędzia. Google zapowiedziało już, że stosowna opcja umożliwiająca przełączanie się pomiędzy trybem RHD i LHD trafi do softu w późniejszym, bliżej nieokreślonym czasie.Źródło: Google , mat. własny