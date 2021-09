Chrome i Edge zdradzą Ci informacje o stronie, którą odwiedziłeś

Nowa funkcja w przygotowaniu.

Chrome i Edge – nowa eksperymentalna funkcja

Nowa eksperymentalna flaga dostępna dla niektórych użytkowników Microsoft Edge Canary. | Źródło: Reddit/Leopva64-2

Informacje o Reddicie wyświetlane przez przeglądarkę Microsoft Edge Canary. | Źródło: Reddit/Leopva64-2

Info z Wikipedii

Niewątpliwie zanim zacząłeś odwiedzać jakąś stronę internetową regularnie, musiałeś wejść na nią ten pierwszy raz. Wówczas zapewne nie wiedziałeś o niej niczego i aby dowiedzieć się o niej czegoś więcej albo po prostu spędziłeś z nią więcej czasu, albo poszukałeś informacji o niej w Google. Wygląda na to, że wkrótce o samej stronie internetowej na której przebywasz co nieco powie Ci także sama przeglądarka.Niedawno jeden z użytkowników Reddita zauważył w testowym wydaniu przeglądarki Microsoftu – Microsoft Edge Canary, iż wybrani testerzy mają dostęp do nowej eksperymentalnej flagi, która pozwala włączyć specjalne menu wyświetlające informacje o otworzonej witrynie. Podobną flagę dostrzeżono już także w Google Chrome Canary, choć w przypadku tek przeglądarki nie jest ona aktywna, a przynajmniej na razie. Warto w tym miejscu przypomnieć, że Chrome i Edge bazują na tym samym silniku – Chromium.Spodziewamy się, że i w Chrome, i w Edge’u nowa funkcja będzie działać tak samo. Za jej sprawą po przesunięciu kursora nad ikonę kłódki widoczną po lewej stronie paska adresowego i kliknięciu w nią ujrzysz nie tylko dane o zabezpieczeniach strony czy udzielonych jej pozwoleniach, ale również podstawowe informacje na temat tej strony i jej opis. Na poniższym zrzucie ekranu widać, jak to wygląda w przypadku Reddita.Na razie nie jest jasne, skąd Edge i Chrome mają czerpać informacje na temat stron internetowych, które będą wyświetlane obok informacji o zabezpieczeniach witryn. Wszystko wskazuje jednak na to, że przynajmniej jednym z nich będzie Wikipedia.Póki co ani Microsoft, ani Google – żadna z firm nie poinformowała, kiedy omawiana funkcja ujrzy światło dzienne w stabilnych wersjach ich przeglądarek. Kto wie, może nie zadebiutuje ona nigdy, jak to bywa w przypadku wielu funkcji eksperymentalnych.Pamiętaj – zarówno przeglądarkę Google Chrome, jak i Microsoft Edge pobierzesz z naszej bazy z oprogramowaniem.Google Chrome (Windows) – pobierz Google Chrome (Linux) – pobierz Google Chrome (macOS) – pobierz Microsoft Edge (Windows) – pobierz Microsoft Edge (Linux) – pobierz Microsoft Edge (macOS) – pobierz Źródło: Android Police / fot. tyt. Canva