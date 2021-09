PC Health Check powrócił i jest dostępny dla wszystkich

Sprawdź, czy zainstalujesz Windows 11 na Twoim komputerze.

PC Health Check – koniec problemów

Aplikacja PC Health Check jest ponownie dostępna. | Źródło: mat. własne

Jak sprawdzić kompatybilność komputera z Windows 11 za pomocą PC Health Check?

Wynik analizy przeprowadzonej przez PC Health Check. | Źródło: mat. własne

Windows 11 – data premiery

PC Health Check to aplikacja, którą Microsoft stworzył, by dać użytkownikom sposób na szybkie sprawdzenie, czy ich komputer będzie w stanie obsłużyć Windows 11. Niestety, w czerwcu okazało się, że ta po prostu nie działa. Microsoft wycofał ją zatem i dopiero pod koniec sierpnia ponownie udostępnił, chociaż wówczas tylko testerom z programu Windows Insider. Od dziś jednak z PC Heath Check znów mogą korzystać wszyscy.Co było nie tak z pierwotną wersją PC Health Check? Tego dokładnie nie wiadomo. Aplikacja z jakiegoś powodu miała problem ze spełnianiem swojego zdania. Po pierwsze, gdy jakieś urządzenie nie kwalifikowało się do instalacji Windowsa 11, nie informowała dlaczego. Po drugie, czasem produkowała błędne komunikaty o braku zgodności na komputerach, które nie powinny mieć z nowym systemem Microsoftu problemu.Po kilku drobnych aktualizacjach PC Health Check Microsoft w końcu zdecydował się wycofać aplikację, by dać sobie więcej czasu na jej naprawę. Wygląda na to, że naprawa przyniosła pożądane skutki, bowiem po kilku tygodniach beta testów z aplikacji nareszcie może korzystać każdy. Microsoft udostępnił ja już na swojej stronie internetowej.Rzecz jasna, PC Health Check możesz pobrać z naszej bazy z oprogramowaniem. Jak obsłużyć aplikację? To proste.1. Przejdź do strony pobieraniaz naszej bazy oprogramowania i kliknij w baner z napisem POBIERZ TERAZ.2. Otwórz pobrany plik i przejdź przez proces instalacyjny.3. Po instalacji uruchom program PC Health Check.4. W narzędziu PC Health Check kliknij Sprawdź teraz, aby zweryfikować kompatybilność.Gdy tylko aplikacja PC Helth Check sprawdzi, czy Twój komputer nadaje się do instalacji Windows 11, będziesz mógł dowiedzieć się, które z wymagań ten spełnia, a które ewentualnie nie. W tym celu kliknij w przycisk Zobacz wszystkie wyniki.Windows 11 zadebiutuje na rynku już 5 października. Jak wspominaliśmy wcześniej, Windows 11 będzie oferowany użytkownikom Windows 10 w formie bezpłatnej aktualizacji. Proces ten będzie prowadzony etapami. Najpierw aktualizacje otrzymają najnowsze z kwalifikujących się do tego urządzeń, a potem, w oparciu o modele analityczne uwzględniające kwalifikowalność sprzętu, wskaźniki niezawodności, wiek urządzenia i nie tylko, będzie ona stopniowo wprowadzana na starszym sprzęcie. Zgodnie z przewidywaniami Microsoftu wszystkie kwalifikujące się urządzenia powinny otrzymać bezpłatną aktualizację do Windows 11 do połowy 2022 roku.Źródło: Microsoft / fot. tyt. Canva/Unsplash